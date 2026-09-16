La Comisión de Derecho de Familia de Almería celebra este jueves su primera reunión para explorar mejoras judiciales

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ALMERÍA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería va a celebrar este jueves la primera reunión de la Comisión Provincial de Derecho de Familia, recientemente constituida, para abordar con las aportaciones de distintas administraciones los aspectos susceptibles de mejora en este ámbito y ofrecer una justicia "más ágil, especializada y centrada en el interés superior del menor".

El encuentro, previsto a partir de las 12,30 horas, responde a los compromisos adoptados por el presidente de la Audiencia de Almería, Luis Columna, ante el cuerpo de abogados para tratar de mejorar algunos aspectos de este tipo de procedimientos, especialmente en aquellos extremos relativos a la reducción de los tiempos de resolución y a la mediación de conflictos.

En declaraciones a Europa Press, Columna ha reconocido la preocupación expresada por los letrados en relación a determinados aspectos, como los "retrasos" de "meses" que sufren a la hora de contar con informes psicosociales dentro de los procedimientos, por lo que ven preciso "doblar equipos" para agilizar esta labor.

Esta es una de las cuestiones que se abordará a través de la comisión en la que participarán las magistradas de los juzgados de Familia de Almería María del Carmen Miranda y María Luisa Requena así como representantes de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial, que también han sido citados para una puesta en contacto y determinar los primeros aspectos a trabajar.

Entre los principales asuntos a tratar, se abordará la reducción de tiempos de resolución ante cuestiones "muy sensibles" en el ámbito de Familia, como son las custodias, los regímenes de visita o las medidas de protección, para evitar que las demoras deriven en conflictos adicionales que puedan perjudicar a los menores.

En este sentido, también se va a discutir sobre aspectos que mejoren la atención a los menores para evitar que los niños tengan que declarar en múltiples ocasiones o puedan tener con espacios adecuados para su exploración judicial, entre otros aspectos destinados a garantizar su protección.

También se estudiarán las posibilidades de mayor especialización de los órganos que conocen de este tipo de asuntos, con formación específica y permanente en Derecho de Familia, psicología infantil o violencia familiar, con la posibilidad de extenderse al ámbito de la Fiscalía y de los equipos técnicos.

La comisión también analizará cómo favorecer soluciones consensuadas a través de la mediación para reducir la litigiosidad y mejorar el cumplimiento de las resoluciones, así como la implantación de herramientas digitales para simplificar el trabajo y la mejora de la coordinación institucional entre juzgados, servicios sociales, centros educativos, sanitarios y organismos de protección de menores.

La unificación de criterios a partir de la abundante jurisprudencia en cuestiones como custodia compartida, modificación de medidas o el uso de la vivienda familiar es otro de los temas previstos para la reunión en la que también se encarará la humanización de la justifica ante un tipo de procedimientos que tienen una "elevada carga emocional".