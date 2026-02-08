Un complejo rural 'troglodítico' de 53 casas cueva con 250 plazas se proyecta en Sorbas (Almería)

Ladera del paraje Los Guapos, en Sorbas (Almería). - CUEVAL 21 SL

ALMERÍA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El proyecto del complejo de casas cueva previsto en el paraje de Los Guapos, en Sorbas (Almería), avanza con la apertura del periodo de información pública por parte de la Junta de Andalucía, dentro de la tramitación de una iniciativa promovida por Cueval 21 S.L. para crear un establecimiento turístico rural de 53 alojamientos con capacidad para 250 plazas en suelo no urbanizable.

La actuación se plantea con edificaciones de modelo 'troglodítico', similares a las existentes en Guadix (Granada), consistentes en refugios artificiales que imitan cuevas naturales mediante la excavación en materiales blandos e impermeables de zonas rocosas en más de un 50 por ciento de su superficie, de forma que buena parte del volumen construido queda integrado en la ladera.

Según la memoria del anteproyecto, consultada por Europa Press, el complejo se concibe como una unidad de explotación con categoría mínima equivalente a la de un hotel-apartamento de tres estrellas, con retranqueos superiores a los mínimos exigidos y separación respecto a la carretera N-340a y a la Rambla del Chopo, de modo que las casas "no resultan afectadas por las zonas de servidumbre".

La intervención se ubica en suelo no urbanizable de carácter natural o rural, por lo que requiere la tramitación de la correspondiente evaluación ambiental, que incluye, entre otros, estudios de avifauna, inundabilidad, posible presencia de tortuga mora, afección a Red Natura 2000, patrimonio arqueológico y paisaje, así como una ampliación del estudio acústico relativa a la celebración de eventos con instalación musical en el exterior.

El ámbito de actuación abarca 183.102 metros cuadrados en varias parcelas situadas a unos dos kilómetros del núcleo urbano de esta localidad de la comarca del Levante. El anteproyecto contempla 7.375,49 metros cuadrados destinados a cuevas y 1.200 metros cuadrados para un edificio de zonas comunes, espacios deportivos y áreas vinculadas al turismo activo, junto a piscinas y jardines.

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS

En cuanto a la distribución, el proyecto contempla 53 viviendas dispuestas en la ladera, diez de un dormitorio, 29 de dos dormitorios, nueve de tres dormitorios y cinco cuevas tipo apartamento, que suman una superficie total construida de 7.482,41 metros cuadrados.

El conjunto se organiza en dos zonas diferenciadas dentro de la finca y aprovecha caminos de servicio ya existentes, que se amplían y se adaptan a la topografía del terreno.

En la denominada 'zona 1', ubicada en la parte norte, se sitúan parte de las cuevas y las principales áreas sociales, mientras que en la 'zona 2', al sur, se proyectan nuevas veredas en distintos niveles que permiten el acceso a las casas, distribuidas de forma separada entre sí para evitar afecciones estructurales derivadas de las excavaciones.

El edificio destinado a usos comunes se localiza en una de las cotas más altas y visibles desde el entorno, y alberga dependencias como recepción, salones de usos múltiples, bar, comedor, oficinas y otras instalaciones. En su entorno se disponen zonas de aparcamiento, espacios ajardinados y equipamientos recreativos.

El proyecto contempla además espacios para actividades al aire libre, junto con la recuperación de bancales agrícolas existentes, principalmente de almendros, que se integran en las zonas libres previstas. La ordenación incluye asimismo veredas y caminos interiores que conectan las distintas plataformas en las que se distribuyen las edificaciones.