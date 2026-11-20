Archivo - Imagen de archivo de una sesión plenaria del Ayuntamiento de Carboneras (Almería). - Marian León - Europa Press - Archivo

CARBONERAS (ALMERÍA), 20 (EUROPA PRESS)

Los concejales del grupo municipal del PSOE José Luis Amérigo, Francisco Capel y Vanesa Fuentes, junto a los no adscritos Felipe Cayuela Hernández y Ángeles Carrillo, ambos del PP, han exigido al alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS), que aclare el nombramiento de la secretaria accidental, María de los Ángeles González Ruiz, ante las dudas sobre la existencia de una resolución de la Junta de Andalucía que habilite su nombramiento desde el pasado 27 de octubre.

Uno de los ediles ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Vera para que se investigue si pudiera existir alguna responsabilidad penal, mientras que los hechos también se han trasladado a la Junta Electoral de Zona de Vera por la intervención de la Secretaría municipal en el proceso electoral y su condición de delegada.

Según han informado en un comunicado, el 12 de noviembre registraron un escrito dirigido al alcalde para solicitar que identificara y facilitara una copia de la resolución autonómica que habilitaba a González Ruiz para ejercer el cargo. También reclamaron que, en caso de no existir dicha resolución, se reconociera expresamente y por escrito, si bien han asegurado que todavía no han recibido respuesta.

Los ediles han señalado que la única resolución autonómica identificada por el Ayuntamiento es la dictada el 7 de julio de 2026, que contemplaba un nombramiento accidental de corta duración indeterminada para cubrir ausencias temporales de quien ocupaba entonces el puesto.

Tras el cese de la anterior secretaria interina, Adriana García Corral, el puesto quedó vacante y la resolución exigía tramitar un nombramiento accidental específico, de corta duración determinada, además de acreditar el inicio del procedimiento para cubrir la plaza.

Sin embargo, los ediles sostienen que no consta que ese nombramiento autonómico específico se hubiera tramitado y resuelto antes de que el alcalde formalizara, el 27 de octubre, la toma de posesión de María de los Ángeles González Ruiz para ejercer las funciones de Secretaría hasta el próximo 24 de noviembre.

Durante este periodo, la funcionaria ha intervenido en actuaciones municipales como la convocatoria y celebración del Pleno extraordinario para el sorteo de los miembros de las mesas electorales y la certificación de su formación, además de otros expedientes cuya relación completa desconocen los concejales.

Además, el 11 de noviembre firmó como secretaria la rectificación del acta de una sesión plenaria celebrada el 24 de septiembre, a la que había asistido como secretaria Adriana García Corral.

Los concejales han aclarado que la denuncia y la comunicación a la Junta Electoral no suponen afirmar que se haya cometido delito alguno ni que todos los actos realizados sean automáticamente nulos, puesto que corresponde a los órganos competentes determinar las posibles consecuencias jurídicas. No obstante, consideran necesario resolver las dudas sobre el nombramiento para evitar riesgos sobre la validez de determinadas actuaciones municipales.

NUEVA SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO

Por otra parte, los ediles han indicado que el alcalde dictó el pasado 18 de noviembre un decreto para solicitar a la Junta de Andalucía el nombramiento de María de los Ángeles González Ruiz como secretaria accidental de larga duración, una vez finalice el periodo municipal establecido hasta el 24 de noviembre.

Los ediles consideran que esta petición evidencia la necesidad de contar con el nombramiento autonómico correspondiente, aunque desconocen cuándo se ha remitido la solicitud, en qué estado se encuentra su tramitación y si habrá una resolución antes del 25 de noviembre. Asimismo, advierten de que la solicitud tampoco aclara la situación jurídica de las actuaciones realizadas desde el 27 de octubre.

"No estamos cuestionando la capacidad profesional de ninguna trabajadora municipal. Estamos exigiendo que las funciones de Secretaría, que incluyen la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, se ejerzan siempre con un nombramiento válido y plenamente acreditado. Es una cuestión de legalidad, transparencia y seguridad jurídica", han manifestado.

Por todo ello, han reclamado al alcalde que responda al escrito del 12 de noviembre, facilite la resolución autonómica que ampare el nombramiento o reconozca expresamente su inexistencia y entregue la documentación relativa a las comunicaciones con la Junta de Andalucía.

Así, han exigido conocer las actuaciones, informes y expedientes en los que ha intervenido la secretaria accidental y adoptar las medidas necesarias para garantizar que todas las funciones reservadas de Secretaría, incluidas las relacionadas con el proceso electoral, sean ejercidas por una persona con la habilitación legal correspondiente.

Los concejales han considerado que "el alcalde no puede mirar hacia otro lado ni prolongar una situación de incertidumbre que afecta al funcionamiento de una institución pública".

"Carboneras necesita un Ayuntamiento que actúe con transparencia, rigor y respeto a la legalidad. La seguridad jurídica no es una opción ni una cuestión partidista: es una obligación de quienes gobiernan y una garantía para todos los vecinos", han apostillado.