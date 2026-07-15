Concluye la identificación de las 13 víctimas mortales del incendio de Los Gallardos (Almería)

Efectivos desplegados en el operativo de extinción del incendio declarado en Los Gallardos (Almería). Archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALMERÍA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 3 de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera ha recibido y avalado en la tarde de este martes la identificación de todas las víctimas del incendio de Los Gallardos (Almería) tras cotejar las muestras de ADN de los últimos tres cuerpos restantes, por lo que el proceso se ha dado por concluido.

Entre las trece víctimas mortales, además de la mujer inglesa de 93 años que murió ya en el centro hospitalario a causa de las quemaduras sufridas, hay otras siete mujeres y cinco hombres, todos ellos mayores de edad. Estas últimas víctimas que aún estaban pendientes de la comprobación del ADN son tres mujeres, dos británicas y una última procedente de Estados Unidos.

Por ende, las víctimas identificadas del incendio son un español y doce extranjeros. Entre estos últimos figuran siete procedentes del Reino Unido, tres de Bélgica, una de Francia y otra de Estados Unidos, según recoge el Centro Integrado de Datos (CID) en un comunicado.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado de que todas las identificaciones han sido comunicadas a las familias y se han llevado a cabo de forma presencial, a través de personal de la Guardia Civil y con acompañamiento psicológico.

Cabe mencionar que el proceso de identificación de los tres últimos cuerpos ha concluido gracias a la llegada de las muestras biológicas de familiares de los fallecidos y ha contado con la colaboración de las autoridades consulares de Bélgica, el Reino Unido, Estados Unidos y Francia para obtener los perfiles genéticos.

El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ya obtuvo el perfil genético de los doce fallecidos en el incendio de Los Gallardos. El único método de identificación primario que está pudiendo ser utilizado para la identificación de las víctimas del incendio de Los Gallardos es el genético.