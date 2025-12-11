El concurso 'Creando por la igualdad' invita al alumnado de ESO en Almería a visibilizar la violencia de género

Presentación del concurso 'Creando por la igualdad' en la Subdelegación del Gobierno en Almería. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha presentado este jueves la nueva edición del concurso dirigido al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), convocado este año bajo el nombre 'Creando por la igualdad', que sustituye a 'Tiktokers por la igualdad', en el que se concederán seis premios a seis obras postales.

Las propuestas deberán ser presentadas por grupos de un máximo de cinco alumnos y podrán elaborarse mediante técnicas de dibujo, collage, poema o texto sobre imagen y fotografía. Un requisito del trabajo es que en la postal se identifiquen al menos dos tipos de violencia machista y se haga referencia a los recursos existentes para salir de dicha situación, según ha detallado la Subdelegación en una nota.

El plazo para que los centros puedan inscribirse y participar será a partir del 16 de diciembre hasta el 30 de enero de 2026. Los trabajos se presentarán hasta el 27 de febrero de 2026 mediante el correo electrónico 'creandoporlaigualdad@escenariopedagogico.com'.

En la presentación ha participado la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, Loly Cruz, y han asistido representantes de la Delegación de Educación y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, que forman parte del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en centros educativos y sus entornos.

En sus palabras, Martín ha destacado "cómo el concurso ayuda a los estudiantes a abordar temas como la violencia machista, la discriminación o la igualdad de una forma integral". El subdelegado también ha querido agradecer a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo la colaboración que, según ha dicho, "siempre ha mantenido para el desarrollo del concurso".

Se trata de una iniciativa que, ha subrayado, "desde la Subdelegación del Gobierno reafirmamos con este concurso nuestro compromiso permanente con la educación en igualdad, con la protección de los derechos y con la construcción de entornos seguros y libres de violencia".

Por su parte, la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer en Almería ha señalado que "esta campaña persigue que los jóvenes sean los propios creadores de sus contenidos y ser un estímulo para reflexionar sobre la igualdad y las relaciones afectivas entre mujeres y hombres y sobre el rechazo a las distintas formas de violencia machista".

Cruz ha explicado que "en esta ocasión contamos con importantes novedades respecto a años anteriores. No solo el título del concurso ha cambiado, sino que además ha cambiado el formato y la manera de llevar a cabo los trabajos". Así ha señalado que "este año el arte postal será el protagonista y los trabajos tendrán cabida en esas postales, que de una manera original y creativa, trabajará el alumnado en equipo".

PREMIOS Y CATEGORÍAS

Serán tres premios a la categoría englobada entre primero y segundo de la ESO y otros tres a la categoría entre tercero y cuarto de la ESO. Los premios consistirán en cheques canjeables en cultura y ocio o deportes y entretenimiento, gracias a la colaboración de El Corte Inglés y entradas al parque temático Aquavera, que las dona en propio parque.

Para fomentar la participación y la implicación del alumnado, se premiará al centro con mayor número de inscritos con un cheque de 300 euros por parte de Cajamar, canjeable por actividades u objetos relacionados con la cultura y el arte, elegible por el propio centro según sus necesidades. Igualmente, destaca que el trabajo ganador, será el cartel del concurso de la siguiente edición.

Toda la información, incluidas las bases del concurso, podrá consultarse en el perfil de Instagram de la Subdelegación del Gobierno de Almería y en la web 'www.escenariopedagogico.com'.