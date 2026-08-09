Condenado en Almería a dos años de prisión por besar a una menor tras abordarla en plena calle

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a dos años de prisión a un hombre que abordó a una menor en plena calle, la sujetó y le dio un beso en la mejilla.

Según recoge la sentencia, consultada por Europa Press, la Sección Segunda ha condenado al acusado por un delito de agresión sexual a menor de 16 años después de que su defensa y el Ministerio Fiscal alcanzaran un acuerdo de conformidad.

Los hechos ocurrieron sobre las 17,00 horas del 19 de enero de 2025, cuando el acusado se aproximó a la menor y, con "ánimo libidinoso", la sujetó a la altura del pecho y le dio un beso en la mejilla. La víctima logró zafarse del hombre, aunque este la siguió y le preguntó por su edad y si quería casarse con él.

Además de la pena de prisión, el condenado no podrá aproximarse a menos de 500 metros de la menor, de su domicilio, de su centro de trabajo o de cualquier otro lugar en el que se encuentre durante seis años.

Durante ese mismo periodo tampoco podrá comunicarse con ella por ningún medio. La sentencia también le ha impuesto cinco años de libertad vigilada y otros cinco años de inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión, oficio o actividad, retribuida o no, que conlleve un contacto regular y directo.

Asimismo, ha sido inhabilitado durante seis meses para ejercer los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar al representante legal de la menor con 3.000 euros. La Sala ha suspendido durante tres años la ejecución de la pena de prisión, siempre que el hombre no cometa ningún delito durante ese periodo y abone la indemnización.