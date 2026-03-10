Condenado a más de 13 años de prisión por violar a su pareja en el poblado chabolista de Atochares en Níjar (Almería)

Archivo - Sede del TSJA, en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado una pena de 13 años y cuatro meses de prisión para un hombre que violó y maltrató a su pareja sentimental con la que convivía desde hacía apenas un mes en una infravivienda del asentamiento chabolista de Atochares en Níjar (Almería).

La sentencia confirma los delitos de agresión sexual, lesiones en el ámbito de violencia contra la mujer y vejaciones injustas, por el que además se le impuso la pena de la pena de 20 días de localización permanente. También deberá abonar a la víctima 6.250 euros por las lesiones y los daños morales causados.

El fallo del alto tribunal andaluz incide no solo en el testimonio coherente y persistente de la víctima sino también en los daños corporales anotados por los facultativos y forenses que la atendieron después y que corroboran la agresión sufrida, todo ello a pesar de que la víctima no acudiera a la Guardia Civil a denunciar los hechos hasta la mañana siguiente.

La sentencia apunta que el acusado, que se encontraba en situación irregular en el país, mantuvo una relación sentimental de apenas un mes con la víctima con la que compartía una chabola en el asentamiento de Atochares en Níjar (Almería).

Así, durante la tarde del 6 de mayo de 2024, el acusado inició una discusión con la víctima después de que bloqueara en el móvil de la mujer el contacto de una amiga con la que estaba hablando.

Durante dicha discusión, el acusado propinó varios puñetazos en el brazo a la víctima, lo que le ocasionó varias lesiones. Acto seguido, y con ánimo de "atentar contra la libertad sexual" de la víctima, la violó.

La sentencia apunta además que la mujer sufrió insultos y vejaciones por parte del acusado al poco de iniciarse la convivencia entre ellos dos.

Además de las penas privativas de libertad, el tribunal de la Sección Tercera de Almería también impuso al acusado 19 años y medio de alejamiento e incomunicación con la víctima y su expulsión durante diez años del territorio nacional una vez cumplidos dos tercios de la pena de prisión o alcanzado el tercer grado.

El teléfono 016 es el número de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial para las víctimas de violencia contra las mujeres y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 53 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.