Condenado a siete meses de prisión por el robo de ocho motos en un concesionario de Viator (Almería)

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a siete meses de prisión por un delito de robo con fuerza en grado de tentativa a un hombre que se llevó ocho motocicletas de un concesionario del polígono industrial La Juaida de Viator (Almería) antes de la apertura al público.

En su sentencia, consultada por Europa Press, la Sección Tercera desestima el recurso de apelación interpuesto por la defensa y confirma la resolución dictada por el Juzgado de lo Penal número 6 de Almería dictada en mayo de 2025, al descartar la existencia de error en la valoración de la prueba.

La resolución da por probado que los hechos se produjeron el 1 de febrero de 2022, sobre las 8,00 horas, cuando el acusado "violentó la cerradura" de la puerta de entrada del establecimiento, que se encontraba cerrado en ese momento, con la intención de obtener un "beneficio ilícito".

Una vez en el interior del local, el acusado sustrajo ocho motocicletas, que introdujo en una furgoneta blanca, hasta que fue sorprendido por agentes de la Guardia Civil, que lo siguieron "sin perderlo de vista" y lograron recuperar los vehículos, que posteriormente fueron entregados a su propietario.

Según recoge la sentencia, el hombre abandonó la furgoneta en las proximidades de la localidad almeriense de Tabernas y emprendió la huida a pie, hasta que fue finalmente interceptado mientras caminaba por la A-92 por agentes del Instituto Armado. El perjudicado no formuló reclamación por los desperfectos ocasionados, al haberse hecho cargo de los mismos su compañía aseguradora y tras haber recuperado las motocicletas.

La Sala subraya que el fallo se basa en prueba de cargo "válida y suficiente", obtenida y practicada conforme a las exigencias legales y jurisprudenciales, entre la que cita la documentación obrante en autos, las actas de inspección ocular del establecimiento y del vehículo, así como las declaraciones del perjudicado y de los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en los hechos.

De este modo, el tribunal, presidido por el magistrado Luis Columna, da por acreditados los hechos y considera ajustada a derecho la condena impuesta en primera instancia.