Condenados a tres años y medio de cárcel por extorsionar y secuestrar durante dos días a una mujer en Adra (Almería)

Archivo - Audiencia Provincial de Almería - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a tres años y siete meses de prisión a dos acusados de secuestrar durante dos días una mujer en Adra (Almería) a la que obligaron a entregarles el coche de su padre así como otras pertenencias que se almacenaban en casa de su abuela mediante fuertes amenazas y agresiones físicas.

La sentencia, dictada en firme ante el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados, los condena a penas de entre nueve y tres meses de cárcel, a cada uno, por seis delitos de detención ilegal, amenazas continuadas, robo con violencia e intimidación, extorsión y falsedad en documento privado.

En este sentido, impone un total de 43 meses de prisión para cada uno de los dos acusados, así como diez días de multa más por un delito de lesiones leves únicamente para la acusada.

La resolución, consultada por Europa Press, tiene en cuenta las atenuantes de dilaciones indebidas, dado que los hechos se remontan a 2018, así como la de reparación de daño, puesto que los acusados consignaron de modo previo al juicio, una cantidad en concepto de responsabilidad civil. No obstante, deberán indemnizar con 6.000 euros a la víctima por daños morales causados.

El secuestro tuvo lugar sobre las 18,30 horas del 11 de marzo de 2018 después de que la acusada, quien mantenía "graves discrepancias" con la afectada, hubiera estado enviando durante la madrugada anterior "numerosos, incesantes y repetidos" mensajes "intimidatorios" a la víctima junto el otro acusado como "te arranco la cabeza y a tus padres e hijos", "tú no sabes con quién te has metido" o "nena matamos a tu hijo".

Así, la acusada se personó armada con una navaja junto con una persona no identificada, que a su vez portaba una pistola, en el domicilio de Adra en el que se encontraba la víctima, a la que "propinó diversos golpes" así como "un fuerte puñetazo en el rostro" para llevarla "por la fuerza" a la calle y meterla en un coche donde estaba como copiloto el segundo acusado.

Durante el trayecto hasta el barrio de El Alquián, en Almería, los acusados mostraron una "actitud de agresividad" hacia la víctima, la que intentaban "golpear" y le dirigían "expresiones amenazadoras" como "si no te callas te voy a cortar la lengua".

Los acusado llegaron finalmente a un cortijo, donde había más personas no identificadas y algunas de ellas incluso encapuchadas. Allí, sentaron a la víctima en una silla en el porche mientras seguían con las amenazas de muerte para, después de tres horas, volver a trasladar a la mujer hasta el domicilio del acusado en el barrio de Los Molinos de Almería.

La mujer permaneció retenida con unas esposas hasta el día siguiente cuando los dos acusados y un tercer individuo sin determinar "la llevaron hasta su propio domicilio" en Adra, donde "con claro ánimo de lucro lícito" se apoderaron de su documentación personal y del coche de su padre.

En este sentido, los acusados forzaron a la mujer a gestionar la transferencia y venta del vehículo, para lo que la obligaron a suplantar la firma de su padre como vendedor en un contrato que llegó a ser remitido a Jefatura Provincial de Tráfico.

La sentencia condena también, en este sentido, a tres meses de prisión al acusado de tramitar los papales a instancias de los acusados para transmitir la propiedad del coche a su propio nombre.

El secuestro continuó durante el día siguiente, cuando los acusados forzaron a la víctima a hacerse con las llaves de la vivienda de su abuela en Granada, a la que fue trasladada forzosamente en furgoneta, de la que sustrajeron una moto tras acceder por el garaje así como de diversas herramientas, una estufa de hierro, una bicicleta y una escopeta de perdigones.

Después de eso, la mujer junto con sus captores volvieron a la casa del barrio de Los Molinos donde siguió retenida hasta las 18,30 horas de la tarde cuando fue puesta en libertad bajo nuevas amenazas, si bien finalmente la mujer denunció los hechos ante la Guardia Civil dos días después.

A consecuencia de lo sufrido, la víctima padeció lesiones físicas de las que tardó seis días en curar, toda vez que ha tenido que estar bajo tratamiento psicológico. Antes del juicio, los acusados consignaron en concepto de responsabilidad civil 6.410 euros a favor de la perjudicada.