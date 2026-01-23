Condenan al expresidente de la Federación Andaluza de Colombicultura por apropiarse de 94.300 euros

Archivo - Una paloma. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA - Archivo

ALMERÍA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado al expresidente de la Federación Andaluza de Colombicultura por haberse apropiado de más de 94.300 euros para la adquisición de una nave industrial en Viator (Almería) así como para realizar junto a su mujer un viaje de placer a Miami y el Caribe, junto con otros familiares.

La sentencia, consultada por Europa Press, impone dos años de prisión y una multa de siete meses a razón de dos euros diarios a D.F.L. al tiempo que le absuelve de un delito de falsedad documental. También absuelve a otros cinco acusados de los delitos de apropiación indebida o administración desleal así como de otro de falsedad documental.

La resolución apunta que el expresidente de la entidad, quien ocupaba el cargo en 2012, estaba autorizado a gestionar los fondos de la misma para los fines que le eran propios, lo que aprovechó para comprar un inmueble por parte del Club Deportivo Sociedad Colombicultura Almeriense, del que era socio, pero "sin contar con el preceptivo respaldo asambleario de la Federación".

En concreto, adquirió una nave industrial en Viator por un precio de 80.000 euros que se abonó "íntegramente" con fondos de la federación en distintos plazos y con una subrogación de hipoteca.

No obstante, no se ha podido acreditar que para dicha operación ninguno de los acusados falseara un acta de asamblea extraordinaria del Club Deportivo Sociedad de Colombicultura Almeriense para dar cobertura a la operación.

Una vez que se firmó la escritura, el acusado dispuso lo necesario para el pago de las cuotas hipotecarias con cargo a los fondos de la Federación Andaluza de Colombicultura, así como para la cancelación de la hipoteca en escritura pública en marzo de 2016 mediante una transferencia de 35.660 euros de una cuenta corriente de la Federación a una cuenta corriente del club. Sobre estos hechos no consta la participación de ningún otro de los acusados.

De otro lado, el expresidente también dispuso de 14.351,16 euros de la Federación Andaluza de Colombicultura para sufragar los costes de un "viaje de placer" que hizo a Miami y el Caribe en mayo de 2015 junto con su mujer, también absuelta, y otros familiares.

Frente a este extremo, no se ha acreditado que ninguno de los acusados se apropiaran de otras cantidades en metálico --hasta los 5.921 euros-- derivadas de ingresos por competiciones deportivas para el abono de materiales de obra, facturas por trabajos o para hacer un regalo de bodas.

Durante el juicio tampoco se pudo demostrar que ninguno de los acusados interviniera en la compra por parte del club almeriense de una vivienda de planta baja en la calle Pato de la capital ni que la adquisición se hiciera con fondos de la Federación Andaluza de Colombicultura.

Del mismo modo, no se ha demostrado que, conforme a un plan preconcebido, ninguno de los acusados ideara un sistema de "contabilidad B" en 2007 y 2016 o que desviaran ingresos procedentes de competiciones oficiales para hacer suya una suma que ascendería a los 289.826,54 euros.

Además de las penas privativas de libertad, el acusado deberá indemnizar a la Federación Andaluza de Colombicultura en la cantidad de 94.351,16 euros más el interés legalmente previsto, si bien de esta indemnización también responderán como partícipes a título lucrativo el Club Deportivo Sociedad Colombicultura Almeriense hasta 80.000 euros y su esposa hasta un límite de 2.391,86 euros.