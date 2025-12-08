Condenan a un traficante de marihuana de Almería que escondía 20.000 euros en un compartimento de su coche

Archivo - Juzgados de Almería, en la Ciudad de la Justicia. (Foto de archivo). - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 4 de Almería ha condenado a un hombre que fue sorprendido con más de 28,6 kilos de cogollos de marihuana que almacenaba en su domicilio así como con un total de 45.300 euros en billetes de 50 euros que había obtenido de la ilícita venta de estupefacientes desde su piso de la capital.

La juez impone la acusado una pena de dos años de prisión por un delito contra la salud pública, la cual atenúan con respecto a la petición de tres años y un día de cárcel que hacía la Fiscalía al entender que su confesión en dependencias policiales permitió a los agentes localizar casi la mitad del dinero incautado --20.000 euros-- que se almacenaban en un compartimento secreto de su coche.

El fallo, que absuelve a la pareja del condenado después de que el Ministerio Público retirara la acusación contra ella, da por probado que, al menos, desde el 23 de noviembre de 2023 el acusado se dedicaba a "embalar y custodiar" desde su domicilio "grandes cantidades" de droga, para lo que empleaba también su trastero y su propio vehículo.

El registro policial autorizado por un juez y que fue practicado apenas un mes después en la vivienda permitió encontrar 29 bolsas con cogollos de marihuana que, junto a los 84,25 gramos de hachís hallados, habrían alcanzado un valor en el mercado ilegal de 55.814,12 euros.

Además, se encontraron enseres para la manipulación del estupefaciente como una báscula, máquinas de envasar al vacío, filtros y extractores, además un revólver simulado, dos teléfonos de alta gama y un portátil. También apareció parte del dinero aprehendido junto a varios décimos de lotería.

Asimismo, el acusado durante el transcurso de la entrada y registro hizo entrega voluntaria de 80 gramos de cannabis que poseía para su consumo. El acusado es consumidor de sustancias estupefacientes y perpetró los hechos a fin de proveerse de medios con que sufragar su necesidad de consumo de dichas sustancias.