Confirman la condena en Almería para el hombre que agredió a una menor a la que doblaba la edad y dejó embarazada

Archivo - Sede del TSJA en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de 12 años y medio de prisión impuesta a un hombre que dejó embarazada a una menor de 13 años de edad, con la que había entablado un vínculo asimilable a una relación cuando él tenía 26 años, y a la que amenazó y sometió en el ámbito de la violencia machista.

En su sentencia, el alto tribunal andaluz desestima el recurso de apelación de la defensa y ratifica el pronunciamiento de origen, que condenó al acusado a once años de prisión por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años, a un año de cárcel por un delito de maltrato habitual y a seis meses de prisión por un delito de amenazas, además de imponerle el pago de 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil por el daño moral ocasionado.

Asimismo, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería le impuso seis años de libertad vigilada, la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad con contacto regular y directo con menores durante un tiempo superior en diez años al de la pena de prisión, la prohibición de aproximación y comunicación con la víctima y la privación de la patria potestad durante cuatro años, entre otras medidas.

La Sala de Apelación rechaza los argumentos de la defensa, que alegaba falta de motivación en la aplicación del delito continuado, error en la individualización de la pena de prisión, aplicación indebida del delito de maltrato habitual y ausencia de motivación en la cuantificación de la indemnización.

La Audiencia Provincial ya dio por probado que el acusado, mayor de edad y con antecedentes penales por un delito de violencia de género, mantuvo una relación sentimental con la víctima, nacida en marzo de 2005, sin que llegaran a convivir.

Entre enero y julio de 2019, el condenado mantuvo con ella relaciones sexuales consumadas con penetración de forma habitual y "a sabiendas de la minoría de edad" de la víctima, por lo que la menor quedó embarazada y fue asistida el 3 de julio de 2019 para la interrupción voluntaria del embarazo.

La sentencia de origen también declaró probado que, desde el inicio de la relación, se produjeron "fases de sometimiento y control" por parte del acusado sobre la menor, que se encontraba "en estado de sumisión y aislamiento" mediante insultos, vejaciones, menosprecios e intimidación.

El tribunal consideró probado además que el acusado llegó a prohibir a la menor que mantuviera relación con sus amigas y que trató de influir en sus decisiones. En varias ocasiones, según los hechos probados, la amedrentó con quitarle la vida a ella y a su madre, lo que causó un gran "temor y desasosiego" en la menor, hasta el punto de que en una ocasión llegó a ingerir de forma masiva medicamentos con finalidad autolítica, por lo que tuvo que ser ingresada.

ATMÓSFERA SEXUAL "IRRESPIRABLE"

La Sala concluye que la pena de prisión por el delito continuado de agresión sexual fue "correctamente individualizada", al considerar acreditado un "clima de violencia psicológica y sexual irrespirable" en la relación de pareja, con sumisión y control de la menor.

Sobre la indemnización, el alto tribunal andaluz considera que la cuantía es "correcta y proporcionada" por el daño moral derivado de la agresión sexual continuada, el maltrato habitual, el embarazo de la menor y la interrupción voluntaria del embarazo.

Tras analizar los argumentos de la defensa, el TSJA ha considerado que la resolución dictada en primera instancia es ajustada a derecho y ha confirmado en su integridad la condena, que es firme y susceptible de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

El teléfono 016 es el número de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial para las víctimas de violencia contra las mujeres y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 53 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo '016-online@igualdad.gob.es' y presta atención mediante WhatsApp en el 600 000 016.