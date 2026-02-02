Confirman seis años de cárcel al patrón de una patera que llegó a Almería con 40 inmigrantes, entre ellos varios niños

Archivo - Sede del TSJA en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de seis años de prisión impuesta a un hombre acusado de patronear un barco pesquero usado a modo de patera en el que viajaban 40 personas argelinas, entre ellas cuatro menores de entre cuatro y siete años, así como un hombre diabético que tuvo que ser evacuado de urgencia para recibir asistencia médica tras desvanecerse durante la travesía.

El alto tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa y ha ratificado íntegramente la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Almería, que consideró acreditado que el acusado se encargó de la conducción de la embarcación "con la intención de enriquecerse de forma ilícita" y con "pleno conocimiento" de que facilitaba la inmigración clandestina a territorio español.

El tribunal ha rechazado la versión del acusado, quien sostuvo que era "un inmigrante más" y que no había intervenido en la conducción del pesquero, y ha dado por acreditado que se encontraba a los mandos de la embarcación en el momento de la interceptación, conforme a las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil que participaron en la operación.

El fallo, sobre el que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), subraya que con su "indispensable actividad" favoreció la introducción irregular de los inmigrantes en una travesía que "puso en peligro las vidas e integridad física de los viajeros".

Los hechos se produjeron en la tarde del 15 de abril de 2024, cuando una patrullera portuguesa que operaba en colaboración con Frontex interceptó, a unas 11,5 millas del Morrón de los Genoveses, en el término municipal de Níjar, un pesquero de fibra de unos ocho metros de eslora con 41 ocupantes a bordo, incluido el patrón, todos ellos de nacionalidad argelina.

La embarcación no reunía las mínimas condiciones de seguridad para recorrer una distancia de al menos 90 millas náuticas desde el norte de África, ya que carecía de chalecos salvavidas, balsas de emergencia y víveres, y transportaba a un número de personas "muy superior" al permitido para sus características.

Además, la travesía se realizó con vientos variables y en una zona de intenso tráfico marítimo, por la que discurrieron 81 buques.