Una conocida de la detenida en Almería tras la muerte de su hijo relata que le pidió ayuda y que "no llamara"

Publicado 10/10/2019 15:50:26 CET

EL EJIDO (ALMERÍA), 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 38 años detenida este jueves en El Ejido (Almería) cuando transportaba el cuerpo sin vida de su hijo de siete años ha acudido a casa de una conocida en el barrio de Las Norias de Daza y le ha pedido "ayuda para sacarlo del coche" al tiempo que le instaba a que "no llamase a nadie".

"Ha entrado a la casa como si tal cosa y me ha pedido ayuda para sacarlo del coche, pero yo lo he dicho que tal y como estaba el niño yo no lo metía en mi casa", ha relatado a los periodistas la testigo, quien ha asegurado que le ha espetado: "¿Qué quieres? ¿Que me busque la ruina".

La mujer ha remarcado que, en todo momento, la detenida, quien se ha presentado en la puerta de su vivienda sobre las 10,30 horas, "estaba detrás para que no llamara a ningún lado", por lo que ha tenido que ir a casa de una vecina a la que ha dicho que llamase porque "el niño no estaba en condiciones".

Ha indicado que la mujer, que residía en Huércal de Almería, le ha pedido que abriese la puerta de la cochera para "meter su coche" y ha asegurado que el pequeño "estaba en la parte delantera" del vehículo.

La testigo, conocida de la detenida ya que, según ha dicho, no tenía "una relación grande, de amistad", ha apuntado que, cuando la Guardia Civil se ha personado en el lugar, "ella todavía andaba por aquí aunque se ha querido ir". "Entonces ha atravesado el coche porque la han parado pero ella se quería ir", ha apuntillado.

Tras remarcar que los progenitores del niño estaban separados, ha hecho alusión a disputas en torno a su custodia, "aunque el niño ahora mismo estaba con la madre". En concreto, la mujer residía con el menor en el barrio de Villainés, de Huércal de Almería, donde el niño acudía al colegio desde los tres años de edad.

Fuentes cercanas al caso han apuntado que los hechos, que se ha producido entre un cierto revuelo vecinal, estarían relacionada con la obtención de la custodia del menor. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de guardia de El Ejido ya ha procedido al levantamiento del cadáver y el vehículo propiedad de la detenida ha sido trasladado a dependencias policiales.