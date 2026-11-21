Archivo - Palacio de Bibataubín de Granada, sede del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha dictaminado que el Ayuntamiento de Almería debe indemnizar a una ciclista que sufrió una caída por un "gran socavón" en la calzada, al entender que el desperfecto tenía entidad suficiente para provocar el accidente y que el Consistorio debía garantizar la seguridad de la vía, pese a discurrir por suelo urbanizable.

Así consta en un dictamen fechado el pasado 3 de noviembre, consultado por Europa Press, en el que rechaza la propuesta municipal de desestimar la reclamación de la afectada, que solicitó 156.397 euros, si bien considera que el Ayuntamiento solo debe asumir el 50 por ciento de los daños, al apreciar que la conducta de la mujer también contribuyó a la caída.

Los hechos ocurrieron a las 8,45 horas del 20 de enero de 2023, cuando la mujer se dirigía en bicicleta a su lugar de trabajo y sufrió una caída que le dejó secuelas. Según su relato, circulaba próxima al margen derecho para facilitar el adelantamiento de un vehículo que venía detrás de ella.

El CCA ha considerado acreditadas la caída y el mal estado de la carretera a partir de las fotografías del expediente y las diligencias de la Policía Local. Las imágenes muestran que no se trataba de "un simple bache", sino de una "zanja" que ocupaba gran parte de la calzada y tenía "entidad más que suficiente para provocar la caída de una bicicleta".

El Consistorio almeriense alegó que la carretera discurre por "suelo urbanizable programado" y no por suelo urbano, pero el Consultivo ha rechazado este argumento al recordar el deber de "mantener las carreteras abiertas a la circulación pública" en condiciones de seguridad.

Asimismo, ha descartado que la prioridad de otros gastos municipales pueda justificar la falta de mantenimiento de la vía.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

El órgano consultivo ha señalado que el accidente ocurrió a una hora en la que podría haber luz suficiente para apreciar el estado de la carretera y que la mujer residía cerca, por lo que considera "presumible que conociera el mal estado de la vía".

Sin embargo, reconoce que "no es posible saber a ciencia cierta" si el socavón era visible desde su posición y que la maniobra para facilitar el adelantamiento pudo afectar a su atención.

Por ello, el CCA ha concluido que "también su conducta influyó en la producción del resultado" y ha establecido que el Ayuntamiento debe abonar la mitad de la indemnización que finalmente se determine.