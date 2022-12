Consulado de Marruecos en Almería pide "comportamiento respetuoso" por el partido del Mundial para "evitar disturbios"

ALMERÍA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consulado de Marruecos en Almería ha emitido un comunicado en el que hace un llamamiento a las asociaciones y los ciudadanos de la comunidad marroquí residente en su ámbito de influencia para que haya un "comportamiento respetuoso en caso de victoria o derrota" en el partido del Mundial de Qatar que enfrenta a Marruecos y España en octavos de final.

En la misiva, el Consulado pide "sensibilidad" para evitar actitudes que puedan desembocar en "enfrentamientos entre simpatizantes y aficionados" a una y otra selección y "evitar" posibles "disturbios" al tiempo que anima a mostrar "deportividad y buenas costumbres".

En la misma línea se ha pronunciado el Centro de Imanes de Almería que en una carta dirigida el domingo a los "hermanos y hermanas de la minoría musulmana de la provincia" para que de cara al encuentro de fútbol de este martes se acojan "a los principios del Islam" y "respeten los sentimientos de los demás".

Hace un llamamiento a "no incitar a ninguna actividad que comporte desorden, a no dejarse llevar por ningún comportamiento que no respete la legalidad", incluidas "las agrupaciones no autorizadas en las calles".

"Os pedimos no salir a la calle en masa para celebrar y evitar campañas frenéticas en las redes sociales y pedimos a la comunidad musulmana, especialmente la marroquí, que se aleje de cualquier comportamiento que pueda perturbar el bien común y la convivencia entre los habitantes de este buen país, España", traslada el Centro de Imanes por la Paz de Almería a la que vez que lanza una invitación "para crear entre todos una imagen decente de nuestra religión"

En la carta, indica, asimismo, que el "aficionado español tiene derecho a apoyar a quien prefiera sin provocar al equipo contrario" y remarca que el "respeto mutuo es obligatorio", por lo que, según concluye, hay que "evitar la intolerancia y expresiones malsonantes que puedan herir a vuestros vecinos".

DISPOSITIVO DE GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL

Por otro lado, la Subdelegación del Gobierno en Almería ha informado de que, ante el partido de este martes, se ha activado un dispositivo de guardia con Guardia Civil y Policía Nacional, que se suma a las patrullas "habituales" desplegadas y "preparada para intervenir de manera rápida" ante cualquier posible incidente.

El subdelegado, José María Martín, en coordinación con el comisario provincial, Gumersindo Vila, y el jefe de la Comandancia en Almería, el coronel Jorge Montano, ha dispuesto, asimismo, que en los municipios de la Comarca del Poniente y en la Comarca de Níjar colaboren Policía Nacional y Policía Local en aras de intensificar la capacidad de respuesta.

Por otro lado, han señalado que la labor previa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la provincia no ha detectado ninguna actividad en redes sociales que pueda hacer indicar que se preparan actuaciones en uno u otro sentido.

En el municipio de El Ejido, el Ayuntamiento ha precisado que, "ante la gran expectación" que se ha generado por el partido entre Marruecos y España habrá en torno a las 16,00 horas del martes un "refuerzo provincial preventivo".

Ha concretado que los agentes de la Policía Local vigilarán las zonas en las que "se prevé mayor presencia de las aficiones" ante el interés del partido "para que la jornada transcurra con normalidad y sin alteraciones del orden público".