El contrato de vigilancia y seguridad de cinco parques de Almería, incluido El Boticario, queda desierto

Archivo - Uno de los senderos del parque periurbano El Boticario, en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha declarado desierta la licitación del contrato de vigilancia y seguridad privada de cinco parques de la capital, con un presupuesto de 432.055 euros, después de que ninguna empresa haya presentado una oferta para hacerse cargo del servicio, que incluye por primera vez el parque periurbano El Boticario.

La junta de gobierno local adoptó esta decisión el 23 de octubre, según recoge la resolución consultada por Europa Press. El contrato, previsto para dos años sin posibilidad de prórroga, debía sustituir al servicio actualmente prestado por Grupo Control Empresa de Seguridad SA, cuya vigencia finaliza el próximo 30 de noviembre.

La nueva contratación abarcaba los parques de Las Familias, Andarax, La Hoya y La Goleta, además de El Boticario, cuya gestión ha asumido el Consistorio tras su rehabilitación por parte de la Junta de Andalucía.

El servicio contemplaba un total de 17.436 horas de vigilancia durante los dos años de vigencia, con el objetivo de proteger las instalaciones, el mobiliario urbano, las fuentes ornamentales y los equipamientos infantiles, así como controlar los accesos a los recintos.

Para el parque El Boticario se habían previsto 8.092 horas de vigilancia y seguridad interior, el mayor número de los cinco espacios. La prestación estaba prevista de 14,00 a 24,00 horas de lunes a viernes y de 8,00 a 24,00 horas durante los fines de semana y festivos.

Por su parte, el parque de Las Familias contaba con 5.840 horas de vigilancia nocturna, con cobertura diaria entre las 22,00 y las 6,00 horas. Para el parque del Andarax se habían previsto 1.314 horas, mientras que La Hoya disponía de 1.460 y La Goleta de otras 730, destinadas principalmente al control de accesos y a la apertura y cierre de los recintos.

El informe técnico municipal justificaba la contratación por la necesidad de proteger los bienes existentes y garantizar una vigilancia con un "enfoque eminentemente preventivo", ante la ausencia de personal municipal que desempeñe estas funciones.

El anterior contrato, adjudicado en octubre de 2024 por 262.933 euros, ya incluía los otros cuatro parques, mientras que la nueva licitación incorporaba El Boticario tras su integración en la red municipal de zonas verdes el pasado mes de julio.