Controlado un incendio de matorral y turba en el cauce del río Andarax junto a la barriada de El Puche, en Almería

Bomberos de Almería trabajan en la extinción del incendio declarado en el cauce del río Andarax, junto al barrio de El Puche. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio de matorral y turba declarado este viernes en el cauce del río Andarax, junto a El Puche, en Almería capital, ha quedado controlado tras la intervención de varias dotaciones de Bomberos de Almería, sin que consten daños personales.

El 112 ha informado a Europa Press de que el aviso se ha recibido a las 15,15 horas por un incendio de vegetación en la calle Antonio Ferrándiz, junto al campo de fútbol de El Puche, tras lo que se ha alertado a Policía Local, Bomberos de Almería y Protección Civil.

Fuentes municipales han precisado que las llamas se han extendido hacia la zona sur del cauce, coincidiendo con una tarde marcada por el viento de levante y con aviso de la Aemet por rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora en Poniente y Almería capital, por lo que en el lugar han trabajado durante unas tres horas varias dotaciones de bomberos con tres camiones pesados y dos todoterrenos de apoyo.

La intervención ha tenido como objetivo evitar que las llamas alcanzaran los invernaderos colindantes y el propio barrio, según las mismas fuentes. Por el momento, no ha trascendido la superficie afectada por las llamas.

Europa Press ha podido constatar, asimismo, la presencia de un helicóptero en la zona durante las labores de extinción, si bien no ha trascendido oficialmente si se trataba de un medio del Plan Infoca.