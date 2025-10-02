Convocan una concentración en Berja (Almería) para pedir "justicia" por el crimen de Antonio Campos

El funcionario del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) e historiador de Berja, Antonio Campos. - AYUNTAMIENTO DE BERJA

BERJA (ALMERÍA), 2 (EUROPA PRESS)

El municipio almeriense de Berja va a acoger una concentración el próximo viernes, 3 de octubre, para pedir "justicia" por el crimen de su vecino Antonio Campos, cuyo cuerpo fue hallado sin vida y con evidente signos de violencia en el maletero de su propio vehículo aparcado junto a una empresa hortofrutícola de El Ejido (Almería) el pasado lunes.

En un mensaje compartido en redes sociales por el primer edil virgitano, Jose Carlos Lupión, se hace un llamamiento a la ciudadanía para congregrase en la Plaza de la Constitución a partir de las 18,30 horas en lo que denominan concentración "pacífica" en la que mostrar apoyo a la familia y allegados del fallecido.

La convocatoria surge tras la primera detención practicada por la Guardia Civil en relación con los hechos. Se trata de un varón de 23 años de edad que fue arrestado a última hora de la tarde de este miércoles tras las averiguaciones realizadas por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial.

La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario dictado por la Sección Civil y Penal del Tribunal de Instancia 3 de El Ejido, se mantiene abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas una vez que se han practicado varios registros domiciliarios en el Poniente autorizados por la instructora.

Los agentes se han afanado en reconstruir los hechos desde la desaparición del funcionario, que prestaba servicio en el Ayuntamiento de El Ejido, al que se vio por última vez pasadas las 21,00 horas del sábado anterior, cuando abandonó el domicilio familiar.

Las diligencias realizadas durante las últimas horas se han servido especialmente de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y de los registros del teléfono móvil de la víctima, además de múltiples entrevistas con testigos y allegados y la recogida de vestigios en el vehículo de la víctima.

Estas pesquisas han facilitado la orientación de la investigación, que se ha precipitado en las últimas horas con la detención de un sospechoso cuyo papel con respecto al presunto delito de homicidio aún está por perfilar. Los investigadores trabajan todavía para determinar la autoría material del crimen.

La detención del joven, de origen marroquí, llega tres días después del hallazgo del cadáver, que fue transportado en el maletero del vehículo de la víctima durante la misma noche en que desapareció de su pueblo natal. Antonio Campos tenía prevista una cita a las 10,00 horas del día siguiente en Granada para asistir a la procesión de la Virgen de las Angustias con unos amigos.

El crimen ha tenido un gran "impacto social" en el Poniente almeriense, ya que el fallecido, por su faceta de historiador y cofrade, era muy conocido por su participación en la vida social, cultural y religiosa de Berja, toda vez que era funcionario del Ayuntamiento de El Ejido. Una multitud asistió a su funeral celebrado en la tarde del pasado martes.