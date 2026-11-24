Cortada la A-7 en Huércal-Overa (Almería) sentido Murcia por el incendio de un camión - DGT

ALMERÍA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-7 permanece desde primera hora de este martes 24 de noviembre cortada al tráfico a la altura de la localidad almeriense de Huércal-Overa en sentido Murcia por el incendio de un camión.

Según un mensaje publicado sobre las 07.00 horas por la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el incidente se ha registrado a la altura del kilómetro 678 de la A-7 y condiciona el tráfico por la zona.

La DGT ha establecido un desvío por la N-340a y recomienda a los conductores extremar la precaución y seguir las indicaciones de los operativos.