Archivo - Imagen de archivo del puerto de Murmansk (Rusia) - Sergei Malgavko / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ruso ha anunciado la detención del gobernador de Murmansk, Andrei Chibis, implicado en una investigación por fraude y robo a gran escala durante su desempeño al frente de una región estratégica, que sirve como uno de los cuarteles generales de la Flota del Norte del Ejército ruso.

La portavoz de Interior, Irina Volk, ha apuntado que Chibis está acusado de malversar 39 millones de rublos, casi medio millón de euros, pertenecientes al Ministerio de Construcción de la región u otros 1.000 millones de rublos (11 millones de euros) del Ministerio de Transporte regional, así como de participar en transacciones ilegales de divisas.

Si Chibi es declarado culpable, se enfrenta a más de diez años de cárcel y a una multa millonaria para el gobernador, en el cargo desde 2019 y también presidente de la Comisión del Consejo de Estado sobre la Ruta Marítima del Norte y el Ártico, según el comunicado de Interior recogido por la agencia rusa Interfax.