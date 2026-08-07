Cortes de tráfico este domingo en Almería por el asfaltado nocturno de Puerta Purchena y Reina Regente

Trabajos de fresado en la avenida Federico García Lorca de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha informado de los cortes de tráfico que se producirán este domingo, 9 de agosto, a partir de las 22,00 horas, con motivo de las obras de asfaltado previstas en Puerta Purchena y la avenida Reina Regente, unos trabajos que se prolongarán hasta las 7,00 horas del lunes, 10 de agosto.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, las obras se han programado en horario nocturno al tratarse de "puntos neurálgicos en el desarrollo del tráfico de vehículos". Los trabajos precisan labores previas de fresado, por lo que a lo largo de este viernes pueden producirse cortes puntuales en estos puntos.

La primera fase se desarrollará entre las 22,00 y las 3,30 horas en Puerta Purchena, donde se efectuará el correspondiente corte de tráfico mientras se ejecutan las labores de asfaltado.

Una vez concluida esta fase, el corte se trasladará, en sentido descendente, a la avenida Federico García Lorca, a la altura de la Plaza Circular y Reina Regente. Estos trabajos están previstos entre las 3,30 y las 7,00 horas.

En cuanto a la señalización, en la avenida Pablo Iglesias se instalará un cartel de 'Calle cortada por obras' a la altura de Rambla Alfareros, mientras que en la Plaza San Sebastián se colocará otro en el giro de la calle Granada hacia esta plaza. En la calle Las Tiendas se mantendrá la señalización actual.

Asimismo, en la avenida Federico García Lorca se colocarán los mismos carteles a la altura del cruce entre Eguilior y la avenida de la Estación, en Rueda López en la salida hacia la Rambla, en la calle General Segura y en el giro desde el sentido ascendente de la Rambla a la altura de Canónigo Molina Alonso.

(EUROPA PRESS)