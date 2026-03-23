Cosentino inaugura dos nuevos establecimientos en la ciudad sueca de Gotenburgo y en Manchester, en Reino Unido

Inauguración de Cosentino City de Mánchester. - COSENTINO

ALMERÍA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La multinacional Cosentino ha inaugurado recientemente dos nuevas instalaciones comerciales y de exposición, denominadas 'Cosentino City' en las ciudades de Goteburgo (Suecia) y Manchester (Reino Unido), con las que la compañía alcanza un total de 43 locales distribuidos por las principales capitales del mundo.

Goteburgo ha sido la ciudad escogida por la firma para emplazar su segundo establecimiento de este tipo tras el de Estocolmo, abierto en 2021, según ha indicado la compañía en una nota.

Representantes de la comunidad de arquitectos, diseñadores y profesionales vinculados a los sectores de la piedra y la edificación han participado en la inauguración de un espacio de cerca de 500 metros cuadrados ubicado en plena Kungsportsplatsen (Östra Larmgatan 22A), en uno de los locales bajos del histórico edificio que ocupó el cine Palladium.

Por su parte, la compañía sigue consolidando su actividad en Reino Unido con el nuevo 'city' de Manchester, que se suma al que ya tenía en Londres, primero en Clerkenwell y desde 2023 emplazado en Hatton Garden. Inaugurado oficialmente este pasado jueves, el espacio de Manchester dispone de unos 300 metros cuadrados y está localizado en el conocido Green Quarter, cerca de la estación de Victoria (Corporation Street, M4 4DZ).

Ambos 'showrooms' cuentan con un diseño y una estética avanzada en línea con los últimos exponentes abiertos por la multinacional, alojando todas las funcionalidades y áreas características del modelo 'city'. De esta forma, facilita a los profesionales y usuarios finales ateliers, diferentes displays digitales, tablas en gran formato, cocinas funcionales o exposiciones de fachadas y ambientes de baño con las firmas de la marca.

Asimismo, para el equipamiento y la decoración de los dos espacios se ha contado con soluciones de otras firmas punteras como Planika, Dornbracht o Gaggenau.

A los respectivos eventos de inauguración asistieron numerosos clientes, colaboradores y profesionales del diseño, el interiorismo y la arquitectura de ambas ciudades. Por parte de la compañía, estuvo presente en los dos actos el vicepresidente de Ventas para Europa, Pedro Parra, así como los regional directors, Paul Gidley (Cosentino UK) y Pierre Wernlundh (Cosentino Scandinavia) respectivamente, y los equipos comerciales locales y de gestión de los Cities.