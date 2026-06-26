Crespo (PP) acusa al Gobierno de "dar la espalda al campo" por su posición en la UE sobre el CBAM de fertilizantes

La coordinadora nacional de Agricultura y Desarrollo Rural del Partido Popular (PP), Carmen Crespo, en la feria de El Ejido. - PP ALMERÍA

EL EJIDO (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

La coordinadora nacional de Agricultura y Desarrollo Rural del Partido Popular (PP), Carmen Crespo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "volver a dar la espalda al campo español" tras rechazar en el Consejo de la Unión Europea (UE) la eliminación de la tasa del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) aplicada a los fertilizantes, así como su oposición a la activación del artículo 27.A, un instrumento previsto para situaciones de crisis como "la que atraviesa actualmente el sector agrario".

Según ha trasladado la formación política en una nota, Crespo ha advertido de que esta decisión "supone un duro golpe para los agricultores españoles y almerienses", que ya afrontan "incrementos de hasta el 60% en el precio de los fertilizantes y una creciente presión derivada del encarecimiento de los costes de producción".

"Lo que más nos duele es que España, una de las principales potencias agroalimentarias de Europa, haya votado en contra de una medida que respondía a las reiteradas demandas de las principales organizaciones agrarias y que beneficiaba directamente a nuestros agricultores", ha señalado.

En esta línea, la dirigente popular ha denunciado que el Gobierno de Sánchez "ha optado por ignorar al sector y no atender una petición ampliamente respaldada en el Parlamento Europeo", priorizando, a su juicio, "intereses políticos y partidistas".

Asimismo, ha criticado que se haya vuelto a "anteponer la posición ideológica de la vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera, a la defensa de la competitividad y la rentabilidad del campo español", lo que, en su opinión, supone "renunciar a medidas que habrían aliviado de forma inmediata la presión económica sobre el sector".

Frente a esta situación, Crespo ha asegurado que el PP utilizará "todas las herramientas a su alcance" en el Parlamento Europeo para defender la eliminación del CBAM, al considerar que es "imprescindible para aliviar la situación de crisis y los elevados costes de producción que soporta el sector agrario almeriense, andaluz y español".