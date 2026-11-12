Crespo (PP) dice que la política fiscal del Gobierno "asfixia" a los hogares, con 2.200 euros más de gasto

Dirigentes del PP de Almería visitan el Mercado Central. - PP

ALMERÍA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 'número 1' al Congreso del PP de Almería, Carmen Crespo, ha afeado la política fiscal del Gobierno, que "está asfixiando a quienes trabajan, producen y crean empleo, con más de un centenar de subidas de impuestos y cotizaciones". Según sus datos, esa presión fiscal "supone unos 2.200 euros más de gasto por hogar de media".

Así lo ha manifestado durante una visita al Mercado Central de Almería junto con la secretaria general del PP de Almería y alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez, y los candidatos Ana Martínez Labella y Miguel Ángel Castellón, con quienes ha mostrado el compromiso de su partido de bajar el IVA en productos y servicios así como a reducir tasas si Alberto Núñez Feijóo preside el Gobierno.

La candidata del PP ha alertado también del encarecimiento de la cesta de la compra, "que ha aumentado un 42 por ciento", a lo que se une las "subidas de la vivienda, la electricidad, el gas y el transporte". Esta situación, según ha señalado, "está reduciendo la capacidad de ahorro de los hogares y dificultando especialmente la actividad de los pequeños negocios".

Por el contrario, ha afirmado que Feijóo bajará impuestos, simplificará trámites y apoyará a quienes sostienen la economía para solventar dicha situación. Entre las medidas dirigidas a las familias ha destacado el "IVA cero" para los "productos de primera necesidad".

Asimismo, ha apuntado una reducción del IVA de la electricidad y el gas del 21 al cuatro por ciento; duplicar las desgravaciones por cada hijo y distintas rebajas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda, tanto nueva como de segunda mano.

Además, ha destacado que el PP se compromete con un aval público de hasta el cien por cien de la financiación para la compra de vivienda y medidas para "agilizar el desalojo de inmuebles ocupados ilegalmente".

En cuanto a los autónomos, la candidata del PP ha puesto sobre la mesa una "cuota cero" durante el primer año de actividad, ampliable al segundo para quienes ingresen menos del salario mínimo interprofesional; eliminar la obligación de repercutir y declarar el IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros; simplificar las declaraciones fiscales y facilitar la deducción de los gastos profesionales.

También ha propuesto bonificar las cotizaciones empresariales por la contratación de los primeros trabajadores, reforzar la protección durante las bajas por enfermedad grave y mejorar las medidas de conciliación y apoyo a quienes quieran volver a emprender.

Por su parte, Vázquez ha criticado que se haya "empobrecido a los comerciantes" y se les haya "frito a impuestos" bajo los gobiernos de Pedro Sánchez, a quien ha responsabilizado del encarecimiento de la cesta de la compra.

"El compromiso del PP de bajar impuestos es fundamental para beneficiar al sector hortofrutícola y al comercio minorista, aliviar sus costes y facilitar que puedan seguir desarrollando su actividad y generando empleo en nuestra ciudad", ha dicho Vázquez.