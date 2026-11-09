Crespo (PP) dice que seis países de la UE usan materias activas contra el trips que el Gobierno rechaza

Archivo - Carmen Crespo (PP) en una imagen de archivo. - Bernardo Claros - Europa Press - Archivo

ADRA (ALMERÍA), 9 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PP de Almería al Congreso, Carmen Crespo, ha señalado este lunes el "sectarismo ideológico" del Gobierno en materia de agricultura al rechazar la petición hecha por la Junta de Andalucía para autorizar excepcionalmente el spirotetramat para combatir la plaga de Thrips parvispinus que azota al cultivo de pimiento almeriense pese a que el principio activo u otro similar ya se emplea en otros "seis países de la Unión Europea".

"Si realmente en esos seis países hay posibilidad de hacerlo, nosotros lo tenemos que hacer", ha dicho la aspirante 'popular' durante una visita a un semillero de Adra (Almería), donde ha acusado al Ejecutivo de frenar soluciones para el campo.

Para la dirigente popular, la opción planteada por la Junta se presenta viable a nivel técnico, al tiempo que es aceptada por los agricultores quienes "no quieren ningún producto que pueda afectar a la planta" o "que pueda afectar a la salud".

Crespo ha insistido en ir más allá de la lucha biológica para contrarrestar la plaga bajo determinados controles, puesto que "se ha mostrado que se puede utilizar de forma excepcional" la materia activa interesada tras "una campaña y media" en la que el trips ha avanzado sin medida.

En este sentido, ha afirmado que los agricultores están "desesperados" ante la falta de soluciones, por lo que se ha comprometido a que si Feijóo gana las elecciones, se autorizará la materia activa.

"Si no lo aprueban ellos ahora, nada más entrar el presidente Feijóo lo aprobará", se ha comprometido Crespo, quien además se ha mostrado proclive a apoyar económicamente la investigación e innovación en materia fitosanitaria.