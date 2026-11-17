La cabeza de lista del PP de Almería al Congreso de los Diputados, Carmen Crespo, en una reunión con pescadores en la lonja de Almería. - PP ALMERÍA

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP de Almería al Congreso de los Diputados, Carmen Crespo, ha mantenido este martes una reunión con pescadores en la lonja de la capital, junto al candidato número uno al Senado, Miguel Ángel Castellón; la suplente al Senado, Carmen Belén López; y la vicesecretaria de Agricultura del PP, Aránzazu Martín, en la que ha situado la reforma "urgente" del Plan Plurianual del Mediterráneo Occidental como una "prioridad" para garantizar el futuro de la flota y poner fin a un modelo de gestión que, según ha señalado, "compromete la rentabilidad y la estabilidad de los profesionales del sector".

Crespo, quien ha anunciado que los próximos 14 o 15 de diciembre se celebrará una reunión con el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, ha reclamado a la Comisión Europea que presente su propuesta de reforma antes de que finalice 2026 y que siga la línea del informe de implementación que votará el Parlamento Europeo para, según ha defendido, "corregir las deficiencias de una normativa que ha generado dificultades al sector".

La candidata popular ha destacado el respaldo obtenido en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo por el informe de implementación de este plan, del que es ponente y cuya votación en pleno está prevista para el próximo 24 de noviembre. Entre sus principales reivindicaciones, ha subrayado la urgencia de eliminar el actual artículo 4.3, con el fin de que la especie más vulnerable no condicione los días de faena de toda la flota, así como de acometer una revisión inmediata de la normativa de la gamba roja para "acabar con la doble regulación" que, según ha indicado, soporta esta pesquería.

Asimismo, Crespo ha insistido en que el reparto de Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas de diciembre debe ser el último negociado bajo el actual marco, con el objetivo de "dar paso a una gestión más flexible, basada en criterios científicos y compatible con la viabilidad económica del sector".

En esta línea, ha abogado por aprovechar todas las medidas compensatorias disponibles para recuperar días de actividad y evitar que las próximas decisiones se traduzcan en mayores restricciones para los armadores y marineros. "No podemos seguir exigiendo nuevos sacrificios a una flota que ya ha realizado un enorme esfuerzo de adaptación. La sostenibilidad debe ir acompañada de rentabilidad y estabilidad para los pescadores", ha subrayado.

La candidata del PP también ha reclamado que el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 garantice una dotación específica de 7.290 millones de euros para la pesca y la acuicultura. Asimismo, ha defendido una reforma en "profundidad" de la Política Pesquera Común, con menos burocracia, mayor flexibilidad en la obligación de desembarque y una revisión de la definición de capacidad pesquera para permitir el tonelaje social, diferenciando los espacios destinados a la seguridad, habitabilidad y condiciones de trabajo de la capacidad real de captura.

Otro de los asuntos abordados ha sido el acuerdo pesquero con Mauritania, cuya suspensión desde el pasado 14 de noviembre supone, según ha advertido Crespo, una amenaza para la flota del golfo de Cádiz y Huelva. En este sentido, ha alertado de que "la ausencia de convenio puede dejar espacio a las flotas de China, Rusia y otros terceros países, con la consiguiente pérdida de oportunidades para los pescadores europeos". Por ello, ha exigido que se reactive con "urgencia" el protocolo y que, mientras tanto, se habiliten las ayudas necesarias para los buques afectados. Aunque Almería no se encuentra directamente perjudicada por esta paralización, ha subrayado la necesidad de proteger al conjunto del sector pesquero español. Crespo ha concluido señalando que la defensa de la pesca requiere "un trabajo constante y no puede limitarse a momentos puntuales ni a periodos electorales".

Por su parte, la presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (Andmupes), María Ángeles Cayuela, ha agradecido la presencia de Crespo y el respaldo que el PP ha prestado a sus reivindicaciones tanto en Bruselas como en España. Asimismo, ha valorado especialmente que los responsables políticos acudan directamente a la lonja para explicar a los pescadores las gestiones realizadas ante una situación que ha calificado de "muy complicada". Asimismo, ha reconocido la preocupación que genera cada mes de diciembre, cuando se deciden las posibilidades de pesca, si bien ha expresado su esperanza de que este ejercicio suponga "un punto de inflexión" que permita, según ha indicado, "recoger los frutos de los sacrificios realizados tras los últimos informes favorables".