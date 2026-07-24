Crespo (PP) reclama activar el Fondo de Solidaridad de la UE para ayudar a las zonas afectadas por los incendios

La eurodiputada del PP Carmen Crespo, durante la rueda de prensa en la sede del partido en Almería. - PP

ALMERÍA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PP Carmen Crespo ha reclamado este viernes en Almería la activación "rápida y urgente" del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para ayudar a las comunidades autónomas, los municipios y las personas afectadas por los incendios forestales registrados este verano en España, entre ellos el de Los Gallardos, que causó la muerte de 13 personas y calcinó más de 5.200 hectáreas.

Según ha trasladado la formación política en una nota, Crespo ha explicado que su partido ya ha registrado una petición ante el Parlamento Europeo y la Comisión Europea para trasladar a Bruselas su preocupación por la situación y solicitar la movilización de este instrumento, que en anteriores ocasiones ha permitido destinar alrededor de 120 millones de euros a la reconstrucción de las zonas afectadas.

La representante 'popular' ha señalado que, según los datos del Ministerio, se han contabilizado 22 incendios y 101.000 hectáreas calcinadas en España.

"Necesitamos que este fondo se active de forma rápida y urgente para que las personas que han sufrido daños, así como las administraciones afectadas, puedan recuperarse cuanto antes. Es esencial que las ayudas lleguen cuanto antes a Los Gallardos, a Guadalajara, Aragón o Madrid", ha manifestado.

Crespo ha reconocido el trabajo de los servicios de extinción, ha trasladado su apoyo a las personas desalojadas y a las familias de las víctimas y ha reclamado que se refuercen las políticas de prevención y respuesta frente a los incendios forestales.

La eurodiputada ha criticado la gestión del Gobierno central y ha asegurado que, mientras comunidades autónomas como Andalucía han aumentado un cinco por ciento el presupuesto destinado a prevención y extinción, "el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha reducido un 38 por ciento la capacidad de extinción", pese a que los incendios son cada vez "más intensos y extremos".

Asimismo, ha afeado que, de los 163.000 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation, apenas 1.642 millones, alrededor del 1,01 por ciento, se han destinado a actuaciones relacionadas con la gestión forestal sostenible, la biodiversidad, la prevención de incendios y la adaptación al cambio climático.

"Cuando escuchamos al presidente del Gobierno hablar de un Pacto de Estado para la Emergencia Climática, los hechos demuestran lo contrario. No se han utilizado los recursos europeos necesarios para prevenir incendios ni para reforzar los medios de extinción", ha asegurado.

Por otra parte, Crespo ha advertido de que los siete aviones anfibios actualmente operativos "son insuficientes". En este sentido, ha recordado que el presidente del Gobierno anunció una flota de 14 aeronaves que finalmente quedó reducida a diez, de las que tres no están disponibles.

También ha lamentado que las diez brigadas de refuerzo en incendios forestales (BRIF) que existen en España permanezcan "congeladas" desde hace años y que no se hayan incrementado sus efectivos, pese a tratarse, según ha defendido, de un servicio "absolutamente necesario" para una extinción rápida.

La eurodiputada ha planteado, además, la modificación de la Ley de Montes para facilitar labores preventivas como la limpieza forestal, el aprovechamiento ganadero mediante el pastoreo dirigido, la agricultura y la caza sostenible, así como para agilizar la restauración de las zonas afectadas.

"La prevención de incendios no se resuelve con ideología, sino con sentido común, recursos económicos, medios de extinción y una gestión forestal eficaz. En eso el Gobierno ha suspendido", ha sostenido.