Crespo (PP) reclama en Adra medidas para rebajar la presión fiscal y los costes del campo almeriense

Reunión del PP de Almería - PP

ALMERÍA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las candidatas del Partido Popular al Congreso de los Diputados, Carmen Crespo y Nuria Rodríguez, junto al alcalde de Adra, Manuel Cortés, y la vicesecretaria de Agricultura del PP, Aránzazu Martín, han mantenido una reunión sectorial con agricultores de Adra para conocer de primera mano las dificultades que atraviesa el campo almeriense.

Según ha informado el conjunto en un comunicado, durante el encuentro, han abordado especialmente el "incremento del precio de los insumos, los costes de producción y la presión fiscal que soportan los profesionales del sector".

La candidata del PP ha trasladado su compromiso con los agricultores y ha defendido la necesidad de poner en marcha medidas que reduzcan la carga fiscal y permitan al sector seguir siendo competitivo.

Asimismo, ha advertido de que "el encarecimiento de los costes no solo afecta al campo, sino también al conjunto de las familias, que ven cómo pierden poder adquisitivo y tienen cada vez más complicado llegar a fin de mes".

Por otra parte, Crespo ha defendido "una política de inmigración ordenada, vinculada al cumplimiento de la ley y a las necesidades del mercado laboral".