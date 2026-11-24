La candidata al Congreso del PP de Almería Carmen Crespo mantiene una reunión con agricultores en Roquetas de Mar (Almería). - PP

ALMERÍA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP de Almería al Congreso, Carmen Crespo, ha valorado este martes que el municipio de Roquetas de Mar (Almería) vaya a contar próximamente con un nuevo hospital para atender la comarca del Poniente bajo un gobierno del PP, sentido en que ha asegurado que con Alberto Núñez Feijóo al frente del Ejecutivo central se "reforzará la sanidad pública".

En una nota, Crespo ha afirmado que "todavía queda mucho trabajo por hacer para mejorar la sanidad pública" y ha defendido la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de "incorporar 4.500 médicos para reforzar el sistema sanitario" después "de un año y medio de movilizaciones en defensa de la sanidad en toda España".

La dirigente socialista, además, ha defendido la gestión de Juanma Moreno al frente de la Junta en los últimos ocho años, ya que, según ha añadido, a su llegada se encontró "con más de 500 millones de euros" destinados a "conciertos sanitarios y el pago de 121 millones de euros por el conflicto de las clínicas Pascual".

"A nosotros no nos tienen que dar lecciones de sanidad pública. Sabemos que hay mucho que mejorar, pero tenemos un proyecto para apoyar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y garantizar una mejor atención sanitaria a todos los ciudadanos", ha afirmado.

En materia de seguridad, Crespo ha afeado la "falta de atención" del Gobierno de España a las necesidades de Roquetas de Mar, un municipio "en constante crecimiento" y que, según ha señalado, "necesita más efectivos y medios para garantizar la seguridad de sus vecinos".

Con ello, ha defendido el compromiso del PP de reforzar las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y "garantizar el respeto y la autoridad que merecen tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional".

En materia de agricultura, se ha fijado en la "falta de herramientas fitosanitarias" para combatir las plagas en el campo frente a otros países de la UE, lo que "está generando graves dificultades al sector durante campaña y media".

Crespo ha reclamado también una solución urgente para los problemas de agua de la provincia y ha criticado que el Gobierno "haya perdido los fondos Next Generation destinados a la desaladora de Dalías, una infraestructura esencial para Roquetas de Mar, el Poniente y el conjunto de Almería".

Entre otras cuestiones, ha alertado de los problemas de suministro eléctrico que "están frenando 19 grandes proyectos de crecimiento en la provincia, una situación que limita las posibilidades de desarrollo económico y generación de empleo".

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha pedido a los ciudadanos que apoyen al PP el próximo domingo para que Alberto Núñez Feijóo "pueda convertirse en presidente del Gobierno", ya que es "una persona seria, responsable, transparente, que no miente y que conoce los problemas de la provincia".

Junto a Crespo y Amat han estado presentes en una reunión con agricultores del municipio el candidato al Congreso Diego Vargas y los candidatos al Senado Miguel Ángel Castellón y Carmen Belén López.