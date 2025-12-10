Cruz Roja Almería impulsa la campaña 'Contrata Sin' con la entrega de pascueros para promover contrataciones en igualdad

Miembros del Plan de Empleo de Cruz Roja Almería muestran material de la campaña 'Contrata Sin'. - CRUZ ROJA

ALMERÍA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Empleo de Cruz Roja Almería ha puesto en marcha esta semana la campaña 'Contrata Sin', una iniciativa desarrollada mediante la distribución de pascueros en establecimientos de la ciudad para dar visibilidad al Proyecto Reto Social Empresarial +Plus, integrado en el Programa Estatal FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Cada maceta incorpora un código QR que permite ampliar información sobre la campaña, acompañado de tarjetas divulgativas que los comercios pueden entregar a sus clientes. Esta iniciativa tiene como objetivo "promover contrataciones en igualdad de condiciones y combatir los prejuicios que aún persisten en el mercado laboral".

Este año, la empresa IKEA se ha sumado a la iniciativa mediante la donación de los maceteros, "reforzando el mensaje de inclusión y diversidad que impulsa Cruz Roja", según ha señalado la organización en un comunicado.

'Contrata Sin' es una campaña orientada a "romper estereotipos que dificultan la inserción laboral de colectivos con mayores barreras, como personas mayores de 45 años, jóvenes, mujeres y personas de origen diverso". La campaña se articula en tres bloques: 'Sin fecha de caducidad', para valorar la experiencia de las personas sénior y la motivación de la juventud; 'Sin género de dudas', para recordar que "las ocupaciones no tienen género, los prejuicios sí"; y 'Sin denominación de origen', que subraya que "la profesionalidad no entiende de fronteras".

COMPROMISO CON LA INSERCIÓN LABORAL

El Plan de Empleo de Cruz Roja trabaja "incansablemente" para impulsar la inclusión laboral de las personas en situación de vulnerabilidad. Solo en lo que va de año, en la provincia de Almería se ha atendido a 4.800 personas, de las cuales más de 1.500 han seguido itinerarios integrales de orientación, formación e intermediación laboral.

A lo largo del año se han desarrollado numerosos cursos de capacitación profesional en sectores como la hostelería, los servicios personales, la industria, la agricultura, el comercio o la construcción, diseñados y ejecutados en colaboración directa con las empresas "para garantizar una formación ajustada a las necesidades reales del mercado".

Este esfuerzo "no sería posible sin el compromiso del tejido empresarial". En 2024, 360 empresas de la provincia han colaborado activamente, "facilitando oportunidades laborales y contribuyendo a la inserción de 760 personas que han participado en los itinerarios de empleo de Cruz Roja". Con acciones como estas, Cruz Roja "reafirma su compromiso con una sociedad más justa e inclusiva, en la que el talento y la capacidad estén siempre por encima de cualquier etiqueta".