Cruz Roja atiende a 134 inmigrantes trasladados al Puerto de Almería tras su llegada en varias pateras

Personas rescatadas durante una intervención de Salvamento Marítimo en aguas próximas a Níjar (Almería). - SALVAMENTO MARÍTIMO

ALMERÍA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de respuesta inmediata ante emergencias y de atención humanitaria a inmigrantes (ERIE-AHI) de Cruz Roja han atendido a un total de 134 inmigrantes que durante la jornada de este miércoles fueron trasladados al puerto pesquero de Almería tras ser localizados en varias pateras.

Fuentes de la ONG han confirmado a Europa Press que los equipos se activaron hasta en tres ocasiones para dar las primeras asistencias a los inmigrantes después de que las autoridades los trasladaran hasta la capital.

Entre los rescates efectados por Salvamento Marítimo y Guardia Civil consta el de una embarcación con 83 varones de origen magrebí localiada a seis millas náuticas al este de San José en Níjar, frente a las costas de Cabo de Gata.

El coordinador provincial de Cruz Roja en Almería, Francisco Vicente, ha recordado con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes que se celebra este jueves que la organización trabaja con más de 10.000 personas de origen extranjero al año y atiende más de 6.000 en proyectos de integración, asentamientos y a mujeres extranjeras víctimas de la trata.

"Durante esta semana estamos desarrollando una campaña de sensibilización en colaboración con el proyecto cultural La Guajira, donde estamos teniendo una exposición fotográfica y diferentes charlas", ha recordado Vicente como medio para "sensibilizar" a la población.