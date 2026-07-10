CSIF, CCOO y UGT trasladan su pésame por la tragedia de Los Gallardos y reclaman reforzar políticas preventivas

Un hidroavión trabaja en las labores de extinción del incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). - Javi Carrión

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, ha trasladaro su más sentido pésame a las familias y allegados de las personas fallecidas en el devastador incendio forestal declarado en Los Gallardos. Asimismo, ha expresado su apoyo y solidaridad a las personas heridas, a quienes han tenido que abandonar sus hogares y a todas las familias afectadas por una tragedia que ha conmocionado a toda la provincia y al conjunto de España y Andalucía.

Según ha expresado CSIF en una nota, en estos momentos de enorme dolor, CSIF Almería ha puesto en valor el extraordinario trabajo que están desarrollando los bomberos forestales y el conjunto de los profesionales que participan en el dispositivo de emergencias como personal del Plan Infoca, bomberos, servicios sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, Unidad Militar de Emergencias y cuantos trabajadores públicos y profesionales están interviniendo sin descanso para proteger vidas, atender a la población y controlar el avance del fuego.

En este sentido, ha destacado que "su profesionalidad, entrega y compromiso vuelven a demostrar que los servicios públicos son un pilar esencial cuando la ciudadanía más los necesita". Sin embargo, desde la central sindical han considerado que "una vez más, esta tragedia obliga a plantear una reflexión que no puede quedar relegada cuando las llamas se apaguen: ¿cuántas tragedias más hacen falta para que las administraciones dejen de reaccionar únicamente cuando el monte ya está ardiendo?".

Asimismo, CSIF ha indicado que lleva años denunciando la necesidad de reforzar las políticas de prevención frente a los incendios forestales. Así, "la experiencia demuestra que la mejor herramienta para proteger vidas, patrimonio y medio natural no es únicamente la capacidad de respuesta durante una emergencia, sino la inversión continuada en prevención durante todo el año".

Por ello, CSIF ha reclamado un compromiso "real y sostenido" de todas las administraciones para incrementar la inversión destinada a la gestión forestal; reforzar las plantillas; garantizar unas condiciones laborales dignas para los profesionales del operativo; dotarlos de más medios materiales y tecnológicos y mejorar la coordinación entre todos los servicios implicados en la prevención y extinción de incendios.

Igualmente, la presidenta de CSIF Almería, Aima Serranohan, ha trasladado su más profundo pésame a las familias de las personas fallecidas en el incendio de Los Gallardos y su apoyo a quienes han resultado heridos, han perdido sus hogares o están viviendo momentos de enorme incertidumbre.

Asimismo, Serrano ha reconocido el "extraordinario" trabajo que están realizando los bomberos forestales y el conjunto de los equipos de emergencias. "Una vez más están demostrando una enorme profesionalidad y un compromiso ejemplar, arriesgando incluso su propia vida para proteger la de los demás". Además, ha recordado que "cuando esta emergencia termine, no podemos volver a olvidarnos del monte hasta el próximo verano".

Por último, CSIF Almería ha reiterado su cercanía a todas las personas afectadas y ha enviado un mensaje de fuerza y esperanza a quienes atraviesan estos difíciles momentos, al tiempo que ha reconocido la extraordinaria labor de todos los equipos de emergencias que siguen trabajando para proteger a la población y controlar el incendio.

CCOO ALMERÍA TRASLADA SU SOLIDARIDAD Y APOYO

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha expresado, en nombre de la organización, su más profundo dolor por las personas fallecidas y ha trasladado su solidaridad y apoyo a sus familias y a quienes han sufrido o están sufriendo aún las consecuencias de esta tragedia en distintos puntos de la comunidad, especialmente en Los Gallardos (Almería), así como en Vera (Almería), Barbate (Cádiz), Benahavís (Málaga), Grazalema (Cádiz), la provincia de Sevilla y otros municipios andaluces.

En esos mismos términos se ha manifestado el secretario general de CCOO de Almería, Antonio Rico, quien ha señalado que "hoy Almería está de luto". Ambos dirigentes han dejado claro que "ahora es el momento de encontrar a las personas desaparecidas y de llorar a las víctimas", pero también han querido reconocer el extraordinario trabajo de quienes están salvando vidas ahora mismo. "Bomberos forestales del Infoca, efectivos de la UME, sanitarios, fuerzas de seguridad, Protección Civil y personal de 112. "Todos ellos trabajadores públicos porque cuando llega la tragedia, quien responde siempre es lo público".

En este sentido, la secretaria ha apuntado que "ya habrá tiempo de revisar los fallos para que tragedias como estas no vuelvan a ocurrir porque está claro que las políticas de prevención y mitigación se han demostrado insuficientes y, en el caso del incendio de Los Gallardo, ha ocasionado víctimas mortales".

Al hilo, la secretaria general ha aseverado que "la prevención no puede seguir relegándose solo a la respuesta de emergencia porque cada euro que se deja de invertir en gestión forestal, en limpieza y mantenimiento del monte, en empleo público estable o en planificación del territorio acaba multiplicando el coste económico, ambiental y, en demasiadas ocasiones, el coste en vidas humanas".

Además, "el cambio climático está intensificando la frecuencia y la virulencia de los grandes incendios forestales, pero sus consecuencias dependen en gran medida de las decisiones políticas que se adopten", ha añadido.

Por último, el secretario general de CCOO de Almería ha explicado que las personas heridas del incendio de Los Gallardos están siendo atendidas en centros hospitalarios públicos de la provincia, entre ellos el Hospital Torrecárdenas, "el mismo al que este verano se le han cerrado más de un centenar de camas con una reducción cercana al 20% de su capacidad", ha concluido.

UGT ALMERÍA RECLAMA REFORZAR LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha expresado su más profundo pesar y ha trasladado sus más sinceras condolencias a las familias, amistades y seres queridos de las personas fallecidas como consecuencia del devastador incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería). "Compartimos el dolor de toda la sociedad ante una tragedia que ha costado la vida, al menos, a doce personas, ha provocado varios heridos de gravedad y ha obligado a evacuar a centenares de vecinos de la zona afectada".

UGT ha agradecido la extraordinaria labor que están desarrollando los efectivos del Plan Infoca, la Unidad Militar de Emergencias, los cuerpos y fuerzas de seguridad, los servicios sanitarios, bomberos, voluntariado y el conjunto de profesionales que, desde el primer momento, trabajan sin descanso para proteger a la población, atender a las personas afectadas y combatir un incendio de enorme complejidad.

Desde UGT han destacado que "este dramático suceso vuelve a poner de manifiesto la necesidad de reforzar las políticas de prevención de incendios forestales, la protección del medio natural, la inversión en servicios públicos de emergencias y las condiciones laborales y de seguridad de quienes desempeñan estas tareas esenciales".

El Secretario de Salud laboral y Medio Ambiente, Andrés Sorroche, ha manifestado su solidaridad con todas las personas afectadas, con los municipios golpeados por esta catástrofe y con quienes han tenido que abandonar sus hogares. "Confiamos en la pronta recuperación de las personas heridas y reiteramos nuestro compromiso con la defensa de unos servicios públicos fuertes y dotados de los recursos humanos y materiales necesarios para hacer frente a emergencias cada vez más graves".

Por último, han trasladado su solidaridad y apoyo en estos momentos de inmenso dolor y que están con las víctimas, sus familias y el conjunto de la ciudadanía almeriense.