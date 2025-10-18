Cuatro detenidos y varios intentos de contrabando y tráfico de personas frustrados en la costa de Almería

ALMERÍA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido a cuatro personas y ha frustrado varios intentos de contrabando y tráfico de personas en la costa almeriense durante los últimos tres días.

Desde el pasado 15 de octubre, la Benemérita ha llevado a cabo diversas actuaciones contra organizaciones criminales dedicadas al contrabando, tráfico ilegal de personas y otros delitos, además de iniciar procedimientos administrativos por distintos ilícitos, según ha informado en un comunicado.

Entre las diferentes intervenciones realizadas por la Guardia Civil en la lucha contra este tipo de organizaciones y actividades ilícitas, se encuentra la intervención, en la noche del pasado día 15, de una embarcación, dedicada a actividades de contrabando, sobre la cual, junto con los indicios extraídos de la misma ha iniciado una investigación.

En la madrugada del 16, la Guardia Civil, a través del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), detectó la entrada de una embarcación en la zona costera de Villaricos. A partir de ese momento, se coordinó un operativo con patrullas terrestres y marítimas del Servicio Marítimo, que mantuvieron el seguimiento constante de la embarcación hasta lograr su interceptación. Como resultado, fueron detenidas las tres personas responsables de la travesía, quienes intentaron huir a pie y fueron capturadas tras una persecución por zonas de acantilados.

De igual manera, durante la madrugada del día 17, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, frustró el embarco de más de 1.000 litros de combustible que se pretendía realizar en la Isleta del Moro, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata. La organización, que presta apoyo logísticamente a los grupos criminales, utilizaba una furgoneta para llevar a cabo el traslado de la gasolina obtenida de gasolineras de la zona.

La colaboración ciudadana, conjuntamente con los medios de detección disponibles por la Guardia Civil, posibilitaron el despliegue de varias patrullas de servicio, las cuales sorprendieron a los responsables que dejaron abandonado el combustible y huyeron en la embarcación. En dicha huida distintas garrafas cayeron al mar, con el riesgo adicional medioambiental para el ecosistema de la zona protegida.

La investigación de este hecho supone la posible imputación a los responsables de delitos de riesgo contra la seguridad colectiva y el medio ambiente, entre otros, además del ámbito administrativo por el traslado de dichas cantidades de gasolina en vehículos no especialmente habilitados para dichas operativas, según ha indicado la Benemérita.

Durante la misma madrugada, patrullas que desarrollaban la vigilancia de la costa localizaron en Roquetas de Mar una embarcación que había quedado a la deriva en la playa, próxima a zonas de especial protección. Ante este hallazgo, la Guardia Civil ha iniciado una investigación para aclarar las causas de esta "extraña" circunstancia.

Asimismo, durante la madrugada de este sábado, la Guardia Civil, ha frustrado de nuevo otro intento de embarcaque de combustible en la playa del Palmer, Enix, donde se ha intervenido otro vehículo, otras 53 garrafas de combustible y detenido a una persona.

La Comandancia de la Guardia Civil de Almería cuenta con distintas capacidades, aéreas, terrestres, marítimas, tecnológicas de identificación y detección para actual contra las organizaciones criminales, conjuntamente con la alta capacitación de su capital humano por la experiencia en la lucha contra este tipo de tráficos ilegales y delitos.

No obstante, la Benemérita ha destacado la activa colaboración ciudadana que se viene registrando, dada la sensibilización social y el rechazo que estos delitos generan entre la población, tanto por el riesgo para la seguridad colectiva, como para el medio ambiente y las personas que sufren la actuación de estos grupos criminales.