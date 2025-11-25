Cuevas del Almanzora (Almería) guarda un minuto de silencio por la muerte de un menor de 11 años en su vivienda

CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (Almería) ha convocado este martes un minuto de silencio en señal de luto, memoria y tristeza por la muerte de un menor de 11 años de edad en su vivienda después de que entrara en parada cardiorrespiratoria y los servicios de emergencias no consiguieran reanimarlo.

Fuentes municipales y del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han explicado a Europa Press que fue sobre las 19,30 horas cuando se recibieron las primeras llamadas de auxilio en la que se solicitaba asistencia médica para el menor en el barrio de Jucainí.

Así, se dio aviso al 061 que a su llegada encontró al menor inconsciente, por lo que se iniciaron maniobras de reanimación al tiempo que se solicitó presencia policial, por lo que se alertó también a Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local.

Tras más de una hora de intentos por reanimar al pequeño, se constató finalmente su muerte por la que el Consistorio ha dado cuenta del irreparable e incompresible dolor que ha supuesto para toda la localidad.

"Nuestro más sincero pésame y condolencias a sus familiares", han trasladado desde el Ayuntamiento en una jornada en la que los alumnos de los colegios se han sumado al duelo con poesías de los escolares mientras que, de otro lado, se avanza en la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte. El funeral está previsto este miércoles.