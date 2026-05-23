Los Cursos de Verano de la Universidad de Almería volverán a sonar en clave flamenca con la 'Sonanta' de Tomatito

Archivo - María del Carmen Hernández Porcel, directora del curso de verano ‘Sonanta’, y José del Tomate, ponente del mismo, junto a su padre, José Fernández Torres ‘Tomatito’ - UAL - Archivo

ALMERÍA 23 May. (EUROPA PRESS) -

Los Cursos de Verano de la Universidad de Almería (UAL) volverán a contar con uno de los cursos más demandados y que más expectación despiertan cada año "por ser una oportunidad excepcional para los amantes del toque flamenco", la 'Sonanta 11, Master class de Tomatito'.

Este curso, en colaboración con el Festival Flamenco de Almería organizado por el Ayuntamiento de Almería, y la Peña El Taranto, se celebrará del 13 al 15 de julio, en su sede habitual del Museo de la Guitarra, ha indicado la Universidad en un comunicado.

Por otro lado, han señalado que participar en esta formación "representa un privilegio único", ya que, a pesar de las múltiples ofertas recibidas por parte de universidades de todo el mundo, José Fernández Torres 'Tomatito' --ganador de múltiples premios Grammy a lo largo de su carrera--, ha decidido impartir esta enseñanza de forma exclusiva en el marco de los Cursos de Verano de la UAL.

Durante tres jornadas, los alumnos matriculados podrán disfrutar en directo de las enseñanzas de este artista, "consolidado como un ídolo entre los jóvenes guitarristas y referente indiscutible de la época de oro de la guitarra flamenca de concierto".

Así, más allá de la excelencia técnica, este curso propone una inmersión profunda en lo que significa la guitarra flamenca, transmitiendo no solo conocimientos musicales, sino una verdadera forma de vivir y amar el instrumento.

Desde la universidad han destacado que "los participantes tendrán la oportunidad de compartir no solo las enseñanzas técnicas del maestro, sino también su valiosa experiencia vital".

Acompañando al maestro, los estudiantes contarán con la presencia de su hijo, José del Tomate, un artista que, pese a su juventud, ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad del flamenco más actual y una figura contrastada internacionalmente, destacando especialmente por su técnica depurada y su profundo sentimiento jondo.

Este taller presencial, dirigido por Leonardo Cazorla Papis y María Del Carmen Hernández Porcel, se estructura en sesiones intensivas de guitarra flamenca y repaso de falsetas que se desarrollarán a lo largo de los tres días. A petición de Tomatito, el curso no requiere de conocimientos previos de guitarra y está abierto a todos los niveles. Además, como en ediciones anteriores se ofertan plazas para oyentes.

Las plazas para esta experiencia inmersiva son limitadas y están al alcance de aquellos privilegiados que logren matricularse en el curso. Los interesados pueden consultar toda la información detallada e inscribirse a través de la web de los Cursos de Verano de la UAL. Por último, han recordado que durante el mes de mayo disfrutarán de un descuento.