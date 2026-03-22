Daniel Valverde emociona a los cofrades almerienses con un pregón de Semana Santa "cargado de simbolismo"

Daniel Valverde pregona la Semana Santa de Almería en el Teatro Cervantes. - AYTO.DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Daniel Valverde ha emocionado a los cofrades almerienses con un pregón de Semana Santa "cargado de simbolismo". La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha asistido a su lectura, que por primera vez se ha realizado en un Teatro Cervantes que, con entrada libre, "se ha llenado de sentimiento y devoción" a una semana de que "miles de vecinos y visitantes acudan a disfrutar una Semana Santa declarada de Interés Turístico Nacional".

El pregonero ha puesto en valor a todas las personas que hacen posible que una Semana Santa como la de Almería "gane cada vez más peso en el panorama regional y nacional". La regidora ha estado acompañada por la concejala responsable de la Semana Santa, Eloísa Cabrera, así como por otros miembros del equipo de gobierno municipal; por el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, José Rafael Soto, y por su junta directiva, y por el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, entre otros representantes de la sociedad civil, judicial y militar de la provincia.

La alcaldesa, que como manda la tradición ha impuesto el Escudo de Oro de la Ciudad de Almería al pregonero, ha destacado "el trabajo y la ilusión que el Ayuntamiento de Almería ha puesto para que todo esté en perfecto estado de cara al próximo Domingo de Ramos", informa el Consistorio en una nota de prensa. "Queremos que almerienses y visitantes disfruten de una Semana Santa segura, organizada, limpia y a la altura de nuestra maravillosa ciudad en unos días que unen tradición, patrimonio, música, arte y devoción y que atrae a miles de personas a nuestras calles", ha añadido.

Vázquez ha recordado que este año se batirá el récord de sillas distribuidas entre el Paseo de Almería, adonde vuelve la carrera oficial tras las obras de remodelación, General Tamayo, Plaza Virgen del Mar y Plaza de la Catedral y que las hermandades y cofradías tendrán a su disposición desfibriladores semiautomáticos para poder disfrutar de una Semana Santa Cardioasegurada.

"Tenemos muchas ganas de volver a sentir que las calles de Almería vibran con el paso de las procesiones y que la luz de la primavera empieza a llenar nuestra ciudad de imágenes que cada año nos alegran el corazón", ha concluido.

Acompañado por el sonido de las marchas procesionales, Daniel Valverde Miranda ha trasladado su amor por Almería y por todas aquellas personas, anónimas y conocidas que hacen posible que la Semana Santa, que la fe y la devoción por las imágenes titulares y por todos los pasos, sean cada vez más grandes.

"Almería, la semana que esperabas está llamando a la puerta desde el túnel de Bayyana y se ha encontrado de frente con la más añeja estampa, por marinera y sultana, que cualquier lugar le ofrece. El puerto donde descansan las teselas erizadas del mosaico de tus casas, coronadas por la historia que nos cuenta tu Alcazaba. Almería viene si tu la dejas, si le permites entrar a atender tus peticiones, a hacer tu calle arroyo del que broten desprendidas ofrendas con humildad", ha destacado en su exaltación.

"A ver como tus aceras se estrechan con tu presencia, cobijando la penitencia y son fuentes de caridad. Quiere ver a tus hijos, a tus hombres, a tus mujeres, descendencia que has parido dichosa de haber nacido y de llamarse almeriense, entre la gloria y el mar", ha dicho el pregonero.

Valverde Miranda, que ha estado acompañado de un nutrido grupo de familiares y amigos, y que ha levantado en repetidas ocasiones los intensos aplausos del público, ha hecho además un llamamiento a los jóvenes a seguir participando en la vida y en el día a día de las cofradías y hermandades de Almería.

"Abre tu casa, Almería, enséñame tus andares, tus secretos, tus manías y tus radiantes despertares, que te ha elegido Jesús entre toda Andalucía, como flor que no marchita para que claven su cruz en la arena de tu orilla sabiendo que serás tú quién serás tú quien en el Domingo de Luz lo devuelva lleno de vida", ha trasladado en un pregón en el que todas las estaciones de penitencia han tenido su protagonismo.