David Bisbal agota sus entradas para el arranque de su gira 'Todo es posible en Navidad' en Almería

Archivo - El cantante David Bisbal durante uno de sus conciertos. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista David Bisbal ha colgado el cartel de 'sold out' al vender todas sus entradas para el primer concierto que ofrecerá el próximo sábado en Almería dentro de su nueva tour 'Todo es posible en Navidad. Gira 2025' que le llevará a las principales ciudades españolas hasta el próximo 23 de diciembre.

El show incluye las canciones de su álbum homónimo bajo la producción y arreglos de Cheche Alara, "sumando nuevas perspectivas a su carácter de intérprete polifacético y aventurado", según ha señalado la organización en una nota.

Bisbal recopila populares canciones navideñas y cuida los detalles del proceso creativo para ofrecer sus versiones personales de temas como 'Jingle bell rock', 'Los peces en el río', 'El burrito sabanero', entre otras, así como la primera versión en español del clásico de Elvis Presley 'Siempre te recordaré', junto con un renovado repertorio que abarca sus grandes éxitos.

Tras su cita en Almería , David Bisbal recorrerá España durante noviembre y diciembre 2025 en los principales recintos de las ciudades de Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valencia, A Coruña, Málaga , Granada, Madrid , finalizando el 23 de diciembre en Barcelona.

Con esta nueva gira, David Bisbal "ve cumplido uno de sus mayores deseos artísticos contagiándonos de su emoción y alegría".