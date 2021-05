David Bisbal y Eugenia Martínez de Irujo presentan una guía "única" de buceo por la 'Costa de Almería'

MADRID/ALMERÍA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El cantante David Bisbal y la empresaria y aristócrata Eugenia Martínez de Irujo han dado a conocer este jueves durante la Feria Internacional del Turismo (Fitur) una guía "única" para la práctica del buceo en los fondos marinos de 'Costa de Almería', la cual ambos pudieron explorar durante una jornada de experiencias el pasado 22 de diciembre y que ha quedado plasmada en un vídeo que muestra algunas de las excelencias del destino turístico.

Los "embajadores" de 'Costa de Almería', acompañados por el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, han trasladado sus experiencias y sensaciones ante el abundante público y las autoridades que se ha dado cita frente al expositor que la Diputación Provincial de Almería y la Junta de Andalucía tienen en Fitur.

"Me ha parecido una iniciativa fantástica y quiero felicitar a la Diputación de Almería esta guía turística para dar a conocer nuestros fondos marinos, de la costa almerienses desde el Levante hasta el Poniente", ha valorado el cantante, quien además es un apasionado del buceo como ha demostrado en otras ocasiones en las que ha compartido sus incursiones en el fondo marino de su tierra.

El propio Bisbal ha agradecido a los centros y clubes de buceo de Almería su participación en esta guía con la que se ofrecerá al turista la posibilidad de planificar "extraordinarias inmersiones" con un total de 80 rutas marinas, algunas de especial belleza como las localizadas frente al faro de Cabo de Gata, donde hay un barco de vapor de los años 20 hundido que ofrece un espacio "mágico" para explorar, o la isla de San Andrés, cuya parte submarina esconde un cráter de 20 metros de diámetro con "todo tipo de peces".

Martínez de Irujo ha dado también las gracias a la Diputación por el "día inolvidable" vivido en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. "Me fascinó Almería, quiero volver dentro de muy poquito, me pareció auténtica y eso me gusta", ha indicado la hija de la duquesa de Alba, quien ha destacado la gastronomía de la zona.

Del mismo modo, la empresaria ha recalcado los espacios naturales que ofrece la provincia, en la que en un día "puedes vivir las cuatro estaciones del año". "Todo es calidad, súper natural y lo que más me encanta es cómo está de cuidado, está todo super salvaje, en el buen sentido, todo se conserva en la naturaleza, con sitios paradisiacos", ha descrito.

El presidente de la Diputación de Almería ha agradecido a los "embajadores" de 'Costa de Almería' que aceptaran la invitación para acudir a Almería y contemplar los entornos singulares que ofrece también bajo el mar. "Una guía como esta no existe en ningún punto del arco mediterráneo español", ha valorado García, quien ha destacado la oferta de los 217 kilómetros de costa con los que cuenta la provincia.

Asimismo, ha valorado el trabajo "detallado, exhaustivo y riguroso" que se ha hecho a través de esta guía, que se puede consultar mediante un código QR y que ha tardado cinco años en finalizarse, para que los amantes del buceo puedan disfrutar de la práctica de este deporte en unas aguas que cuentan con "un clima medio de 17 grados durante todo el año". "El buceo desestacionaliza el turismo y teníamos que coger ese segmento, y qué mejor que una persona como David que ama el buceo acompañado de Eugenia", ha dicho.

"Almería ofrece muchas posibilidades de turismo activo, de naturaleza, gastronómico, patrimonial, cultural, es un espectáculo de paisajes", ha valorado el representante de la institución provincial, quien ha trasladado su apuesta por un turismo "sostenible, que seamos capaces de digerir", y que sea respetuoso con el medio ambiente. "Las playas de Almería son las únicas vírgenes que hay en el arco mediterráneo continental, Estamos muy orgullosos de esta tierra y la vamos a cuidar muchísimo", ha apostillado.

UN MAPA "PRÁCTICO Y DIVULGATIVO"

La creación del 'Mapa turístico de inmersiones en la provincia de Almería', en edición bilingüe español/inglés, ha contado con un amplio equipo multidisciplinar capitaneado por Juan Núñez Guirado. En su elaboración han participado expertos en biología marina, cartógrafos, diseñadores, modeladores de 3D y el "indispensable apoyo" de los emprendedores de la Asociación de Centros de Buceo de Almería (Acebal).

Una de las señas de identidad de este mapa se encuentra en la calidad de las ilustraciones con las que cuenta, que se presentan como pequeños dioramas en los que se transmite cómo se vería cada espacio marino sin agua. Asimismo, ofrece una "profusa información sobre los peces y la fauna bentónica" del litoral almeriense, recomendaciones de seguridad y una pauta de prácticas de buceo responsable o el contacto de todos los puertos deportivos de la provincia.

Las 80 inmersiones reseñadas se dividen en las tres grandes áreas de la provincia para el buceo: Parque Natural Cabo de Gata - Níjar, de Vera a San Juan de los Terreros y el Poniente almeriense. Las diez inmersiones detalladas en el mapa son Lajas de Cerrillos, arrecife artificial, el vapor 'Arna', la Catedral, los burros, cala Higuera, la Amatista, Cueva del Francés, Cerro Negro y el cráter de San Andrés.

David Bisbal y Eugenia Martínez de Irujo han relatado su experiencia durante el rodaje de este vídeo promocional de la guía de inmersiones. A finales del año pasado, los dos embajadores surcaron el Mar Mediterráneo para disfrutar de los mejores enclaves de buceo entre el puerto de Carboneras y el Faro de Cabo de Gata.

Tras la travesía e inmersiones, el video muestra la posibilidad que brinda el destino 'Costa de Almería' de disfrutar de la playa a más de 20 grados con un picnic de productos de 'Sabores Almería'. La ausencia de viento, las aguas cristalinas y la temperatura del mar pusieron de manifiesto que en Almería se puede disfrutar del buceo los 365 días del año.

"EL PARAÍSO DEL TURISMO ACTIVO"

Las privilegiadas condiciones climáticas de Almería y su diversidad, que le permiten al visitante vivir las cuatro estaciones en un día, han convertido a 'Costa de Almería' "en el mejor destino para practicar turismo activo los 12 meses del año. Ya sea en instalaciones deportivas de primer nivel, en marcos naturales o al aire libre, no existe prácticamente una disciplina que no pueda ser practicada en la provincia", ha valorado la Diputación.

En menos de una hora Almería ofrece la posibilidad de realizar deportes acuáticos, como el kite, el windsurf, surf o el buceo en las praderas de posidonia o el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, hasta practicar todo tipo de deportes de nieve como esquí de fondo o snowboard. Sus zonas más agrestes hacen posible poder descubrir la provincia sobre ruedas y realizar travesías en 4x4 y en bicicletas de montaña.