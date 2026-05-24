Estabilizado este domingo un incendio forestal en el paraje La Juaida, en Viator (Almería)

Imagen del incendio forestal declarado en Viator (Almería). - INFOCA

VIATOR (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha estabilizado en la tarde de este domingo, 24 de mayo, un incendio forestal activo en el paraje La Juaida, ubicado en el municipio almeriense de Viator.

Según ha informado el Infoca a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego se ha estabilizado a las 19,10 horas de la tarde en dicho paraje. Asimismo, el Infoca ha indicado a esta agencia que el incendio no se encuentra cerca de recintos urbanos.

En contexto, hasta dicha ubicación se movilizaron un total de seis efectivos del Infoca, compuestos por un helicóptero semipesado; dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y un vehículo autobomba. Actualmente, se mantiene la autobomba, dos grupos de bomberos forestales y un agente de medioambiente.