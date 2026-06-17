Declarado un incendio forestal en el paraje El Sopalmo, en Mojácar (Almería)

Incendio declarado en el paraje de El Sopalmo, en Mojácar (Almería).
Incendio declarado en el paraje de El Sopalmo, en Mojácar (Almería). - EMA INFOCA
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 17 junio 2026 18:24
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MOJÁCAR (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha declarado a las 17,10 horas de este miércoles un nuevo incendio forestal en el paraje El Sopalmo, en el término municipal de Mojácar (Almería), donde ha movilizado medios aéreos y terrestres para actuar sobre las llamas.

Según ha informado el dispositivo a través de la red social 'X', el operativo desplazado a la zona está integrado por dos helicópteros semipesados, dos medios de carga en tierra, dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente medioambiental.

El incendio de Mojácar es el segundo declarado en la provincia durante la jornada de este miércoles, después del registrado a las 9,50 horas en el paraje El Saltador, en Carboneras, que el Plan Infoca ha dado por estabilizado a las 16,00 horas tras más de seis horas de trabajo. En la zona continúan tres vehículos autobomba y 59 profesionales para avanzar en su control y extinción.

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