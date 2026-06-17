Declarado un incendio forestal en el paraje El Sopalmo, en Mojácar (Almería)

Incendio declarado en el paraje de El Sopalmo, en Mojácar (Almería). - EMA INFOCA

MOJÁCAR (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha declarado a las 17,10 horas de este miércoles un nuevo incendio forestal en el paraje El Sopalmo, en el término municipal de Mojácar (Almería), donde ha movilizado medios aéreos y terrestres para actuar sobre las llamas.

Según ha informado el dispositivo a través de la red social 'X', el operativo desplazado a la zona está integrado por dos helicópteros semipesados, dos medios de carga en tierra, dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente medioambiental.

El incendio de Mojácar es el segundo declarado en la provincia durante la jornada de este miércoles, después del registrado a las 9,50 horas en el paraje El Saltador, en Carboneras, que el Plan Infoca ha dado por estabilizado a las 16,00 horas tras más de seis horas de trabajo. En la zona continúan tres vehículos autobomba y 59 profesionales para avanzar en su control y extinción.