Declaran culpable al conductor que aplastó a una vecina de Alhama de Almería tras chocar contra su vehículo

Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de jurado ha declarado culpable al conductor que acabó con la vida de una vecina de Alhama de Almería (Almería) tras chocar en diciembre de 2022 su camioneta cuando iba marcha atrás contra el turismo de la víctima, que se encontraba debidamente estacionado, y desplazarlo casi cinco metros, lo que hizo que la mujer, que estaba en la acera, quedara aplastada entre el vehículo y la fachada de un residencial.

Si bien los miembros del jurado no han considerado que hubiera una "intencionalidad directa" por parte del acusado de matar a la mujer, sí creen probado que las maniobras que realizó, destinadas a sacar el coche del garaje en el que metido, se efectuaron sin tomar las precauciones suficientes para asegurarse que no había nadie en su trayectoria y minimizar cualquier peligro.

Con ello, apuntan a la existencia de, al menos, un dolo eventual por parte del acusado, puesto que aunque sabía que la mujer se encontraban en las inmediaciones ya que momentos antes le había llamado la atención por su forma de conducir; efectuó una maniobra peligrosa asumiendo la alta probabilidad que tenía de atropellarla.

El jurado se ha basado en las pruebas practicadas en sala durante los cinco días que ha durado el juicio presidido por el magistrado Jesús Miguel Hernández, con especial atención a los vídeos grabados con su teléfono móvil por la propia víctima del atropello y una de sus sobrinas, que vio todo lo ocurrido por el balcón de una vivienda situada justo enfrente del garaje.

Así, y tras haberse rechazado la versión del accidente dada por la defensa, la Fiscalía ha mantenido su petición de 13 años de cárcel por un delito de homicidio toda vez que los abogados Francisco y Miguel Ángel Torres, que representan a la familia y que inicialmente veía asesinato, han pedido 15 años de prisión.

Por su parte, la defensa ejercida por los letrados Esteban Hernández Thiel y Beatriz Gámez han solicitado la pena mínima de diez años --incluso un suelo de seis-- tras recordar la ausencia de "dolo directo" y la falta de antecedentes.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 12,30 horas del 19 de diciembre de 2023 cuando el C.L.V. salía del garaje o almacén con su camioneta marcha atrás de la residencia Mirasierra, propiedad de sus padres, de forma que enfrente de la salida, a unos dos metros de distancia, estaba debidamente estacionado el turismo de la víctima en una reserva de espacio.

El acusado, durante las maniobras para salir del garaje que está en pendiente cuesta abajo, llegó a colisionar ligeramente con el coche de la afectada, quien al verlo golpeó varias veces con la mano la camioneta para llamar la atención del conductor.

Este, no obstante, siguió con las maniobras sin bajarse del vehículo y sin preocuparse por los posibles daños que hubiera causado tanto en el coche de la víctima como en las guías de la propia fachada del garaje, de las que se desprendieron algunas baldosas.

Fue entonces cuando, en un momento dado, dio un acelerón marcha atrás llegando a impactar su camioneta con el coche de la víctima, lo que hizo que se desplazara y arrollara a la mujer.

La mujer sufrió múltiples fracturas, varias de ellas de consideración, así como otras lesiones internas que obligaron a ingresarla en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas, donde falleció finalmente el 6 de enero de año siguiente. El juicio ha quedado visto para sentencia.