La defensa del acusado de matar al niño de Garrucha (Almería) pide los audios de las llamadas a emergencias

Archivo - Juzgados de Vera (Almería). - Rafael González - Europa Press - Archivo

VERA (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

La defensa de Juan David R.C., el hombre acusado de acabar con la vida del niño de cuatro años de edad en su domicilio de Garrucha (Almería) en diciembre del pasado año, ha solicitado ante la juez instructora los audios de las llamadas realizadas al servicio de emergencias 112 y 061 el día de los hechos.

El letrado Manuel Martínez Amate ha elevado dicha petición como medio de prueba al entender que su defendido, pareja sentimental de la madre del pequeño Lucas, efectuó varias "llamadas de auxilio a los servicios de emergencia médica" ante una situación de "crisis del menor" aunque estas llamadas "fueron presuntamente interrumpidas y canceladas de contrario".

La prueba reclamada busca evidenciar la "inequívoca voluntad de auxilio" del investigado ante el fallecimiento del menor y tratar de acreditar una "ausencia de dolo" en su actuación frente a los indicios y periciales que apuntan que el niño sufrió una serie de golpes violentos que le produjeron lesiones internas que acabaron con su vida.

En esta línea, se ha solicitado a la titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera que oficie copia de los registros de tráfico de llamadas entrantes, salientes y devueltas por el operador de 112 al número de teléfono de Juan David R.C. durante la jornada del 3 de diciembre así como las grabaciones de audio disponibles.

El abogado también ha pedido que se libre oficio a la Policía Local de Garrucha para recuperar una conversación que su patrocinado habría tenido sobre las 20,25 horas para conocer el contenido de la llamada que tuvo lugar cuando, conforme a los indicios existentes, el niño estaba muerto y había sido conducido a la playa donde se encontró horas más tarde.

Junto con estas llamadas, constarían al menos otras cinco desde el terminal del acusado y de la madre del menor a Protección Civil de Garrucha en horas siguientes hasta las 22,17 horas. Con ello, se pide identificar al interlocutor de dichas conversaciones para poder ser citado como testigo en caso de que no se conserven grabaciones.

Además, también se ha interesado que se determine con la Junta de Andalucía si el mismo día de los hechos la madre del niño y también investigada Bárbara Y.B.O. contactó con los servicios sociales de la Junta de Andalucía en dos ocasiones en la mañana de los hechos así como las conversaciones que pudieran quedar reflejadas.

VOLCADO DE LOS TELÉFONOS

La defensa del acusado ha instado además a dar "impulso procesal urgente" al volcado, clonado y análisis del contenido de los teléfonos móviles de los coinvestigados, quienes se comunicaban mediante mensajes y llamadas de WhatsApp.

Para esta parte, el resultado de dicho análisis tecnológico es "vital" para esclarecer los hechos máxime cuando, según ha advertido, "todavía no se ha encontrado el terminal físico" de la madre de Lucas desde el que, según sostiene el abogado, se produjeron "intentos de llamada" cuando la mujer ya estaba en dependencias policiales.

"Resulta esencial conocer quién estaba efectuando dichas llamadas telefónicas si ambos investigados se encontraban en dependencias policiales y detenidos", ha advertido Martínez Amate, quien ha rechazado nuevamente que su defendido pudiera coaccionar a la madre de Lucas para que remitiera un mensaje de audio a su padre --también personado como acusación-- sobre las 19,38 horas al estar Juan David R.C. a esas horas pasando frente a un bar, según un testigo.