Desalojan a unas 400 personas en la pedanía de Alfaix en prevención ante el fuego en Los Gallardos (Almería)

Un hidroavión trabaja en las labores de extinción del incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). - Javi Carrión

LOS GALLARDOS (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

En torno a unas 400 personas han comenzado a ser desalojadas de forma preventiva en la pedanía de Alfaix de Los Gallardos (Almería) ante la evolución del fuego forestal que se originó este jueves en esta localidad y que se ha extendido a otros términos municipales cercanos, entre ellos, los de Bédar y Antas.

La teniente alcalde de Los Gallardos, Antonia Martínez, ha confirmado que se ha procedido a iniciar este desalojo debido al empeoramiento de las condiciones climatológicas al aumentar la fuerza del viento en la zona, de modo que los auxiliados están siendo conducidos al pabellón de deportes del municipio costero de Garrucha.

Esta 400 personas que están siendo desalojadas, conforme a las estimaciones municipales, se suman a las 600 que ya han sido desplazadas con anterioridad. Cabe señalar que, por el momento, son 11 los fallecidos, ocho los heridos --cuatro de ellos graves-- y una veintena de personas no localizadas.

En declaraciones a Europa Press, Martínez ha explicado que se ha contado con este emplazamiento para dar seguridad a los vecinos y ocupantes de un complejo turístico que se hallaban en la zona dado que el pabellón de Los Gallardos se sitúa en un espacio cercano a las zona de las llamas mientras que el espacio cultural ha sido habilitado como hospital de campaña.

EL AYUNTAMIENTO PIDE "TRANQUILIDAD"

La concejal ha insistido en que la evacuación se ha realizado de forma "preventiva" y está siendo "totalmente ordenada" por lo que ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanos, a quienes ha pedido que no traten de volver a sus viviendas hasta que lo dispongan las autoridades.

"Por favor, que no intenten llegar a las viviendas porque puede ser peligroso. Que no piensen o inventen una vía alternativa, tienen que seguir las indicaciones", ha dicho la teniente alcalde, quien ha compartido la "lógica preocupación" de quienes se han visto desalojados.

La última actualización sobre la intervención para tratar de frenar el incendio ofrecida por la Junta de Andalucía señala el trabajo de 222 efectivos de Infoca junto con 200 más de la UME. También luchan contra las llamas una treintena de bomberos de la zona, 13 camiones autobombas y 30 aeronaves.

(EUROPA PRESS)