El Infoca apunta que la temperatura y el viento complican la extinción del incendio de Almería y prioriza las viviendas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visita el Puesto de Mando Avanzado, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). El incendio forestal declarado este jueves, 9 de julio, en la localidad almeriense de Los Gall - Javi Carrión

ALMERÍA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director del centro operativo del dispositivo andaluz de actuación contra incendios forestales (Infoca) que está interviniendo en el incendio generado en Los Gallardos (Almería), David Rodríguez, ha señalado que desde el mediodía de este viernes, 10 de julio, "las condiciones de temperatura y de viento" en la zona son "peores para la extinción" de este fuego que ha causado ya al menos once fallecidos, así como ha subrayado que, "desde el minuto uno", se ha dado prioridad a la hora de actuar a las zonas de viviendas, donde pueda haber población.

En una atención a medios de comunicación, dicho representante del Infoca ha explicado que "el incendio se encuentra activo" y con "dos flancos" ante los que está trabajando este dispositivo, y ha subrayado que se han "priorizado los trabajos que puedan afectar a poblaciones, viviendas, infraestructuras".

Ha concretado que "el flanco más al este es el que avanza hacia la autovía" A-7, que "se ha cortado preventivamente para poder trabajar con medios aéreos y con recursos terrestres también", mientras que en el "flanco más al oeste" también hay "medios desplegados" y "un total de 18 medios aéreos en este momento", si bien estos números "van cambiando a lo largo del día", ha puntualizado.

Además, se han desplegado "medios terrestres, 21 grupos especialistas de bomberos forestales, dos 'Bricas'", así como "un contingente importante" de la Unidad Militar de Emergencias (UME) "compuesto por unos 80 efectivos" con distintos vehículos que "también están trabajando repartidos entre los dos flancos".

David Rodríguez ha lamentado que, como estaba previsto, a partir de las 12,00 horas de este viernes, "se está cumpliendo que las condiciones de temperatura y de viento fueran peores para la extinción", con viento "sostenido del suroeste" que sopla a una velocidad "en torno a los 20 kilómetros por hora", y que eso es lo que se espera "para la tarde" de este viernes.

Además, ha indicado que es "muy probable" que por el "flanco más al este" salte "algún foco secundario", y por eso desde el Infoca han desplazado medios "para atajarlo cuanto antes".

David Rodríguez ha señalado que la orografía de la zona "no permite el acceso a todos los puntos del incendio por medios terrestres", y al respecto ha explicado que se está "helitransportando personal para que trabaje directamente sobre el frente de llamas". A preguntas de los periodistas, ha declinado hacer una previsión sobre la evolución del incendio de cara al fin de semana al entender que "no sería prudente".

Ha llamado la atención igualmente sobre la "ola de calor" que se ha vivido recientemente y que "ha ido resecando todo el combustible y haciéndolo disponible para arder", y ha subrayado que "esta situación, cuando se inicia un incendio, complica mucho las labores, la intensidad del fuego y sobre todo la velocidad de propagación", que este pasado jueves "era muy alta", según ha abundado.

El representante del Infoca ha incidido en remarcar que "la prioridad número uno desde el primer momento ha sido siempre las viviendas, las infraestructuras; en definitiva, las poblaciones, dejando atrás otros objetivos", y que siguen "en ello", dando "prioridad siempre a todos aquellos diseminados, aquellas viviendas que están distribuidas por el perímetro del incendio, e incluso alguna que se está quedando dentro de este perímetro".

Finalmente, ha señalado que en esa zona de viviendas diseminadas hay "pequeñas urbanizaciones que están rodeadas de combustible", y "es complicado trabajar para que no se vean afectadas ni las viviendas ni la población".