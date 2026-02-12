Desalojan a 70 personas de dos asentamientos chabolistas en Níjar (Almería) con críticas de ONG por "improvisación"

Uno de los asentamientos chabolistas desalojados en San Isidro, en Níjar (Almería). - EUROPA PRESS

NÍJAR (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

Un total de 70 personas han sido desalojadas este jueves de un asentamiento chabolista y un chalet cercano ocupado en San Isidro, en Níjar (Almería) después de que solo las personas que se encontraban en el primer espacio fueran notificadas previamente, lo que ha levantado las críticas de las organizaciones sociales que trabajan en la comarca al ver "improvisación".

Desde el Ayuntamiento de Níjar han asegurado que la primera actuación estaba notificada y programada, mientras que la relativa al chalet se ha adoptado al advertir "riesgos inminentes" para la seguridad de los ocupantes en la construcción.

Fuentes municipales han indicado a Europa Press que durante la jornada se han producido dos actuaciones de desalojo: una de 14 personas en un espacio situado junto una gasolinera, cuyos ocupantes habían sido notificados, y una segunda en un espacio adyacente relativa a los 56 ocupantes de un chalet.

En este sentido, han explicado que los técnicos municipales han constatado durante la primera actuación la situación de "riesgo" en la que se encontraban el chalet, por lo que han procedido a precintar el acceso al mismo para prevenir daños.

"A todos se les ha ofrecido una solución habitacional", han afirmado desde el Consistorio, desde donde han constatado que dos de los 14 ocupantes de la parcela aneja a la gasolinera han aceptado esta solución mientras que, del chalet, se han realojado a unas 37 personas. Todos ellos han sido llevado a las alojamientos provisionales articulados en Los Grillos.

Desde el Ayuntamiento han apuntado que la actuación, coordinada por la Policía Local y servicios sociales, se va a continuar este viernes a partir de las 8,00 horas, ya que se dará la posibilidad a los ocupantes del chalet de poder acudir a recuperar sus pertenencias.

"PREOCUPACIÓN" Y "MALESTAR"

Desde algunas de las organizaciones sociales han trasladado su "preocupación" y "malestar" por cómo se han realizado estos desalojos, especialmente en el caso del chalet que ocupaban unas 56 personas, la mayoría de las cuales "estaban trabajando en invernaderos" en el momento de producirse la actuación y han conocido de la misma al volver de sus trabajos.

Las entidades ve un "impacto social" superior al esperado puesto que, aunque uno de los desalojos estaban previamente anunciado y se suspendió por el mal tiempo, la actuación final ha ido más allá de lo esperado. No obstante, han valorado que se hayan activado alternativas habitacionales transitorias.

Con ello, han pedido una mayor y "más efectiva" coordinación con las autoridades para poder acompañar a los afectados y ofrecer más alternativas ante las sospechas de que, aquellos que no han aceptado la solución transitoria podrían desplazarse a otra zona de chabolas, lo que no contribuiría a erradicar esta circunstancia.

Las entidades han lamentado así las escenas de enseres y pertenencias personales en la calle, al considerar que reflejan una falta de dignidad hacia quienes padecen estas situaciones. Con ello, han reivindicado la necesidad e realizar intervenciones con garantías sociales suficientes y coordinadas ante personas de extrema vulnerabilidad.