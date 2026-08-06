Desarticulado en Almería un clan familiar con ocho detenidos por vender y almacenar droga en cuatro casas de El Puche

Efectos intervenidos durante la operación 'Tesla' desarrollada en el barrio de El Puche, en Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a ocho personas como presuntas responsables de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico tras desmantelar tres puntos de venta de sustancias estupefacientes gestionados por miembros de una misma familia y una vivienda utilizada como "guardería" para almacenar y preparar droga en el barrio almeriense de El Puche.

Según ha informado la Comisaría Provincial en una nota, la actuación se ha desarrollado en el marco de la denominada operación 'Tesla' y ha permitido intervenir 500 gramos de cocaína, diversas cantidades de marihuana, 6.600 euros en efectivo, una motocicleta y numerosos útiles destinados a preparar, dosificar y distribuir la droga.

La investigación ha correspondido a agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), perteneciente a la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Las actuaciones comenzaron después de que se recibieran múltiples quejas vecinales que alertaban de la existencia de varios puntos de venta de droga gestionados por miembros de una misma familia.

Según la información recibida, numerosos consumidores de sustancias estupefacientes acudían cada día a estos inmuebles, donde se producían frecuentes disputas y altercados que habían generado "preocupación e inseguridad" entre los residentes de la zona.

Ante estos hechos, los investigadores iniciaron las gestiones necesarias para identificar a las personas implicadas, determinar la estructura del grupo y conocer el funcionamiento de los distintos puntos desde los que se distribuía la droga.

El avance de la investigación permitió comprobar que los investigados disponían de tres viviendas próximas entre sí desde las que presuntamente vendían diferentes tipos de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína y marihuana.

El grupo contaba además con un cuarto inmueble situado a poca distancia de los anteriores, que utilizaba como lugar de almacenamiento y preparación de la droga con la que posteriormente abastecía a las otras tres viviendas.

Esta distribución permitía mantener separadas las sustancias destinadas a la venta directa y reducir las cantidades almacenadas en cada uno de los inmuebles.

Los investigadores también constataron que uno de los implicados efectuaba desplazamientos cortos en motocicleta para entregar la droga directamente en el lugar acordado con los compradores.

Una vez reunidos los indicios necesarios, se estableció un dispositivo para registrar simultáneamente las cuatro viviendas y evitar que sus ocupantes se alertaran entre sí, ocultaran la droga o se deshicieran de los efectos relacionados con la actividad delictiva.

Los inmuebles contaban con importantes medidas de seguridad destinadas a dificultar la actuación policial, ya que en algunos de ellos se habían instalado hasta tres puertas de acceso consecutivas, con rejas de apertura hacia el exterior y puertas blindadas.

La complejidad del dispositivo y la peligrosidad atribuida a los investigados hicieron necesaria la participación de agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), perteneciente a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, así como del Grupo de Respuesta Inmediata de Policía Judicial, que prestaron apoyo durante las entradas y garantizaron la seguridad del operativo.

Los detenidos, junto con las diligencias practicadas y los efectos intervenidos, han quedado a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza número 5 de Almería.

La actuación se enmarca en la quinta fase del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar y en el Plan de Actuación en Barrios Tensionados, dirigidos a reforzar la prevención, la investigación y la respuesta policial frente al tráfico de drogas y otras actividades delictivas que afectan a la seguridad y la convivencia ciudadana.