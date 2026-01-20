Descubren un narcopiso tras sofocar un incendio en una vivienda del barrio de Pescadería en Almería

Sustancias estupefacientes, presuntamente cocaína y heroína, junto a utensilios para su manipulación y otros objetos intervenidos. - POLICÍA LOCAL

ALMERÍA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Almería ha descubierto un narcopiso durante una intervención por un incendio declarado en una vivienda unifamiliar situada en la calle Buzo, en el barrio de Pescadería, donde los agentes han localizado distintos tipos de droga y numerosos utensilios para su manipulación.

Los hechos han ocurrido sobre las 2,00 horas de este martes, cuando una patrulla de servicio fue comisionada por el 092 para que acudiera a una vivienda de la citada calle ante la alerta por un incendio, según ha trasladado la Policía en un comunicado.

A su llegada, los agentes han comprobado que salían humo y llamas del garaje del inmueble, por lo que han dado aviso a los Bomberos, que han accedido al interior para sofocar el fuego.

Tras la intervención en el garaje, los efectivos han subido a la parte superior de la vivienda, también afectada por el incendio, donde han constatado la presencia de una gran cantidad de humo y han escuchado "fuertes golpes" procedentes de la zona alta del inmueble. Al acceder, han observado un butrón en una de las paredes, a través del cual se apreciaban escombros en el interior de la vivienda colindante, así como una mesa y la luz encendida.

Al comprobar que se trataba de otro domicilio, los agentes han regresado a la vivienda siniestrada, donde han localizado sobre una mesa dos básculas de precisión, papel de aluminio y dos cogollos de marihuana, así como una caja fuerte que contenía tres bultos de una sustancia blanca que pudiera ser cocaína, con un peso aproximado de 120 gramos, y heroína, repartida en 408 papelinas.

Además, en el interior del inmueble se han encontrado libretas con anotaciones referidas a clientes y ventas, armas blancas, una batidora y varios teléfonos móviles.