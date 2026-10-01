El desierto de Tabernas (Almería) acoge las pruebas de simulación de un rover para la misión ExoMars de la ESA

Imágenes del rover marciano Charlie en el desierto de Tabernas (Almería). - Marian León - Europa Press

TABERNAS (ALMERÍA), 1 (EUROPA PRESS)

La misión europea ExoMars, con la que se viajará al 'planeta rojo' en busca de evidencias que muestren posible vida pasada con el vehículo robótico Rosalind Franklin, se ha servido del desierto de Tabernas (Almería) como banco de pruebas para simular la misión en terreno real a través del rover 'Charlie'.

Los ensayos, que se efectúan desde tres semanas, se muestran cruciales para entrenar a los equipos de control e instrumentación en tiempo real, sentido en que el desierto almeriense se ha revelado como un terreno óptimo para simular la superficie marciana.

"Estamos en el que es quizás el mejor lugar del mundo para simular lo que el rover se encontrará cuando llegue a Marte", ha explicado ante los medios el ingeniero jefe de la Dirección de Exploración de la Agencia Espacial Europea (ESA), Benoît Pouffary, quien ha señalado que la pruebas buscan evitar pérdidas de tiempo que pueden ser críticas cuando el vehículo opere fuera de la Tierra.

Pouffary ha recordado que la misión ExoMars es una de las más relevantes de la ESA, ya que hallar evidencias de vida pasada podría cambiar la percepción del universo. "Es una oportunidad única de hacer descubrimientos muy grandes", ha apuntado en cuanto a la aportación que podría dejarse a las nuevas generaciones.

Con ello, ha destacado la complejidad tecnológica del proyecto a nivel europeo, ya que incluye el aterrizaje en Marte --sería el primero para Europa--, el módulo de entrada, descenso y navegación, y la propia nave de crucero. En este caso, el ensayo se ha dirigido desde el centro de control de Turín (Italia) por un equipo de unos 60 integrantes.

El rover que se encargará de la búsqueda así como de estudiar el entorno geoquímico del planeta utilizará un sistema de perforación para extraer muestras hasta a dos metros de profundidad, protegiéndolas de la radiación espacial para realizar análisis moleculares en búsqueda de rastros biológicos antiguos.

Debido al retraso en las señales con la Tierra, el rover cuenta con autonomía para mapear el terreno, detectar obstáculos y elegir la mejor ruta. Para la transmisión de datos a las estaciones terrestres, utilizará como repetidor en la órbita marciana a la sonda Trace Gas Orbiter (TGO).

El responsable del equipo de pruebas de Airbus Defence and Space, Vincent Schaeffer, ha valorado estos ensayos con los que coordinar a los equipos y poder "maximizar" el rendimiento científico de la misión, que durará unos seis meses a partir de 2030.

"Tienen que aprovechar cada día para hacer lo máximo de ciencia", ha dicho antes de valorar el escenario que ofrece el desierto de Tabernas debido a su similitud geológica y paisajística con Marte, caracterizada por la ausencia de vegetación y terrenos desafiantes.

Schaeffer ha detallado así que el prototipo de vehículo usado en los ensaymos no consta con los instrumentos científicos definitivos de vuelo, aunque son representativos y equivalentes al rover Rosalind Franklin, que prevé una movilidad de un centímetro por segundo.