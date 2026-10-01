El Kremlin afirma que las advertencias a la OTAN con usar armas nucleares no buscan la confrontación

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin. - Kristina Solovyova / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha asegurado este jueves que Rusia no está buscando la confrontación con la OTAN, tras advertir mediante un documento el último día sobre la posibilidad de usar armas nucleares si el territorio ruso se ve en serias amenazas.

"Estas cartas y publicaciones no deberían probablemente interpretarse como declaraciones de confrontación", ha pretendido restar importancia el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, cuando la prensa le ha consultado acerca de la reacción de la OTAN a estas advertencias, según recoge la agencia Interfax.

Peskov ha incidido en que el presidente Vladimir Putin ha apostado "abiertamente" por el "diálogo" y la "cooperación" con Occidente, si bien existen "contradicciones cada vez mayores" debido al respaldo militar y material de estos países a los ataques que las fuerzas ucranianas asestan al territorio ruso.

"La inmensa mayoría de estos países europeos están directamente involucrados en la guerra de Ucrania (...) suministran instructores militares, armas y municiones. Naturalmente, si uno participa en una guerra, inevitablemente habrá consecuencias de distinta índole. De eso trata este asunto", ha señalado Peskov.

La OTAN ha respondido a las advertencias de Moscú afirmando que es una alianza militar de carácter defensivo y que sus maniobras no suponen ningún riesgo para Rusia, en un momento en el que son cada vez más frecuentes los incidentes en el Báltico, región en la que se encuentra el exclave ruso de Kaliningrado.

Una región de "suma importancia", ha puesto de relieve Peskov, que como "parte integral" de Rusia cuenta, como no puede ser de otra forma, con plenas garantías de seguridad en caso de una posible amenaza.

Cabe destacar que el acceso a Kaliningrado se ha visto restringido por vía férrea y marítima como consecuencia de las acciones de algunos aliados de la OTAN, principalmente Lituania, en represalia por la guerra de Ucrania. Medidas que Moscú ha calificado de "bloqueo ilegal".